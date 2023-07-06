Запорожская гимназия превратилась в руины… Дети даже не успели там поучиться после нового ремонта

В Запорожской области россияне уничтожили еще одну школу. На этот раз — в Камышевахе. Поздно ночью они уложили тремя ракетами по поселку и одна из них попала в тамошнее учебное заведение. Незадолго до войны его капитально отремонтировали и оборудовали, а ныне часть здания вряд ли пригодна к восстановлению. Местные жители утверждают — военных в школе, которая служила Пунктом незламності, не было и в помине, и террористам, очевидно, на то безразлично.

Учителя камышевахской гимназии — не покладая рук убирают разбитый кирпич и обломки стекла. Педагог Татьяна показывает, во что превратился ее класс математики после взрыва.

— Хорошо слышала три взрыва, прозвучавшие поздно ночью. Одна огромная воронка у жилых домов, другая у крыльца школы и третья ракета россиян вложилась в учебное заведение, — говорит женщина.

Сейчас также смотрят

Часть гимназии превратилась в руины. Педагоги и местные жители пытаются спасти хотя бы часть мебели. В кабинете химии, говорит учительница Наталья, уцелели только две доски.

Руководитель общины Юрий рассказывает, что школу капитально отремонтировали перед пандемией ковида. Поэтому дети, а их здесь получало знания семьсот, собственно, не успели поучиться. И сейчас такая беда.

Хочу отметить, что здесь не было ни одного военного. Эта школа была как Пункт незламності. Это к счастью, никого не было, никто не пострадал. Нет ни убитых, ни раненых, — рассказывает председатель Камышевахи Юрий Карапетян.

Учителя говорят, что после победы будут обучать детей дистанционно. Лишь бы она была скорее.

Напомним, раньше мы рассказывали о том, как происходило освобождение села Пятихатки.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!