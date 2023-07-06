Украина

Запорожская гимназия превратилась в руины… Дети даже не успели там поучиться после нового ремонта

Андрей Почтев 06 июля 2023, 20:00

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