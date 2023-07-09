Успехи ВСУ в Запорожской области и безрезультатные атаки россиян: карта боевых действий в Украине 9 июля в режиме онлайн

Всем украинцам хочется скорейшего окончания войны, поэтому внимание миллионов глаз приковано к карте боевых действий.

Однако следует всегда помнить, что это — не онлайн-игра и не увлекательный фильм-боевик. Цена контрнаступления очень высока для наших защитников, поэтому каждый на своем месте должен помогать им и самостоятельно каждый день творить историю Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили наземные атаки вдоль границы Харьковско-Луганской области и к югу от Кременной.

Украина, вероятно, продолжает наносить удары по районам концентрации россиян в тылу оккупированной Луганской области.

Также украинские и российские силы вели наземные атаки вокруг Бахмута, а оккупанты — еще на линии Авдеевка – Донецк.

Российские и украинские войска продолжают наземные обстрелы вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

В то же время ВСУ проводят контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Для этого россияне применили зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БПЛА типа Shahed. Наша ПВО уничтожила пять шахедов.

Однако все же попадания были зафиксированы на промышленных объектах и объектах инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также враг нанес:

52 авиационных удара;

около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

Ситуация по направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волковки Сумской области, а также Милового и Ветеринарного Харьковской области. Обстрелял из минометов и артиллерии более 30 населенных пунктов, в том числе Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровку, Кирпичное в Харьковской области.

и направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волковки Сумской области, а также Милового и Ветеринарного Харьковской области. Обстрелял из минометов и артиллерии более 30 населенных пунктов, в том числе Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровку, Кирпичное в Харьковской области. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки — Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Однако ВСУ отразили все атаки врага. Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Харьковской области пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки — Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Однако ВСУ отразили все атаки врага. Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Харьковской области пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов. На Лиманском направлении россияне проводили штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска в районе Веселого Донецкой области, но безуспешно. Обстрелял из авиации районы Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спорного и Ивановки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Веселое Донецкой области.

направлении россияне проводили штурмовые действия и пытались вытеснить наши войска в районе Веселого Донецкой области, но безуспешно. Обстрелял из авиации районы Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спорного и Ивановки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановского, Дружковки, Белой Горы, Дружбы. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Северного и артиллерийских обстрелов более 15 населенных пунктов, в частности речь идет о Керамике, Бердичах, Авдеевке, Первомайском и Семеновке Донецкой области.

направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Северного и артиллерийских обстрелов более 15 населенных пунктов, в частности речь идет о Керамике, Бердичах, Авдеевке, Первомайском и Семеновке Донецкой области. На Марьинском направлении украинские воины отразили все атаки в районе Марьинки. Противник обстрелял из авиации районы Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, а также населенные пункты Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области.

направлении украинские воины отразили все атаки в районе Марьинки. Противник обстрелял из авиации районы Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, а также населенные пункты Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Шахтерского Донецкой области.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Шахтерского Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ударил из авиации в районах Казацкого Херсонской области и Орехова Запорожской области. Обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровку, Левадное, Малиновку, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловку, Антоновку, Золотую Балку Херсонской области и Херсон; Ивановку, Очаков Николаевской области. Наши военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и принимают меры по контрбатарейной борьбе.

Тем временем наша авиация за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Украинские воины уничтожили десять разведывательных дронов оперативно-тактического уровня.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

11 враждебных артиллерийских средств на огневых позициях;

один состав боеприпасов оккупантов;

три средства ПВО россиян;

две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Лиман 8 июля. Сегодня стало известно, что, к сожалению, количество жертв возросло. Читай в материале подробнее.

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