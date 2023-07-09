Успехи ВСУ в Запорожской области и безрезультатные атаки россиян: карта боевых действий в Украине 9 июля в режиме онлайн

Всем украинцам хочется скорейшего окончания войны, поэтому внимание миллионов глаз приковано к карте боевых действий.
Однако следует всегда помнить, что это — не онлайн-игра и не увлекательный фильм-боевик. Цена контрнаступления очень высока для наших защитников, поэтому каждый на своем месте должен помогать им и самостоятельно каждый день творить историю Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска совершили наземные атаки вдоль границы Харьковско-Луганской области и к югу от Кременной.
Украина, вероятно, продолжает наносить удары по районам концентрации россиян в тылу оккупированной Луганской области.
Также украинские и российские силы вели наземные атаки вокруг Бахмута, а оккупанты — еще на линии Авдеевка – Донецк.
Российские и украинские войска продолжают наземные обстрелы вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
В то же время ВСУ проводят контрнаступательные действия на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Для этого россияне применили зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БПЛА типа Shahed. Наша ПВО уничтожила пять шахедов.
Однако все же попадания были зафиксированы на промышленных объектах и объектах инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Также враг нанес:
Россияне сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
Россияне сосредотачиваются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
Ситуация по направлениям:
Тем временем наша авиация за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Украинские воины уничтожили десять разведывательных дронов оперативно-тактического уровня.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Лиман 8 июля. Сегодня стало известно, что, к сожалению, количество жертв возросло. Читай в материале подробнее.
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