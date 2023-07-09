Україна

Успіхи ЗСУ в Запорізькій області та даремні атаки росіян: карта бойових дій в Україні 9 липня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 09 Липня 2023, 11:00
Карта бойових дій в Україні 09.07.2023 онлайн

Більше відео
0:03:45
Зройноване село Бузова
Росіяни розстріляли їх будинки з танків. Як оговтується село Бузова на Київщині
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо
Карта бойових дій в Україні
Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні 09.07.2023 онлайн

Успіхи ЗСУ в Запорізькій області та даремні атаки росіян: карта бойових дій в Україні 9 липня в режимі онлайн
0:03:49
Бункер
Захистить від 98% можливих проблем! Як чоловік на Київщині збудував власний бункер
0:05:11
Скандинавська ходьба
Скандинавська ходьба допомагає військовим не лише навчитися ходити на протезах, а ще й дає змогу повернутися на фронт
0:03:45
Зройноване село Бузова
Росіяни розстріляли їх будинки з танків. Як оговтується село Бузова на Київщині
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо
0:03:18
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Більше ніякого сміття! На Закарпатті будують перший сміттєсортувальний завод
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Усе, як він любив. Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Карта бойових дій в Україні
Пункт управління ворога, ЗРК та БпЛА не витримали тиску українців: карта бойових дій в Україні 8 липня в режимі онлайн
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Більше відео
Бункер
Читати далі
Захистить від 98% можливих проблем! Як чоловік на Київщині збудував власний бункер

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь