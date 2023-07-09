Успіхи ЗСУ в Запорізькій області та даремні атаки росіян: карта бойових дій в Україні 9 липня в режимі онлайн

Усім українцям хочеться якнайшвидшого закінчення війни, тому увага мільйонів очей прикута до карти бойових дій.

Однак варто завжди пам’ятати, що це — не онлайн-гра та не захопливий фільм-бойовик. Ціна контрнаступу дуже висока для наших захисників, тому кожен на своєму місці має допомагати їм та самостійно щодня творити історію України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснили наземні атаки вздовж кордону Харківсько-Луганської області та на південь від Кремінної.

Україна, ймовірно, продовжує завдавати ударів по районах концентрації росіян у тилу окупованої Луганської області.

Також українські та російські сили вели наземні атаки навколо Бахмута, а окупанти — ще на лінії Авдіївка – Донецьк.

Російські та українські війська продовжують наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.

Тим часом ЗСУ проводять контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Для цього росіяни застосували зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські БпЛА типу Shahed. Наша ППО знищила п’ять шахедів.

Однак усе ж влучання були зафіксовані на промислових об’єктах та об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Також ворог завдав:

52 авіаційних удари;

близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Ситуація за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області та Мілового і Ветеринарного Харківської області. Обстріляв з мінометів та артилерії понад 30 населених пунктів, зокрема Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Миропілля, Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині.

та напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області та Мілового і Ветеринарного Харківської області. Обстріляв з мінометів та артилерії понад 30 населених пунктів, зокрема Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Миропілля, Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської області та Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки — Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Однак ЗСУ відбили всі атаки ворога. Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області постраждали від артилерійських і мінометних обстрілів.

напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки — Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Однак ЗСУ відбили всі атаки ворога. Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області постраждали від артилерійських і мінометних обстрілів. На Лиманському напрямку росіяни проводили штурмові дії та намагались витіснити наші війська в районі Веселого Донецької області, але безуспішно. Обстріляв з авіації райони Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе на Донеччині.

напрямку росіяни проводили штурмові дії та намагались витіснити наші війська в районі Веселого Донецької області, але безуспішно. Обстріляв з авіації райони Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе на Донеччині. На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Іванівського, Дружківки, Білої Гори, Дружби. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Сєверного та артилерійських обстрілів понад 15 населених пунктів, зокрема йдеться про Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Сєверного та артилерійських обстрілів понад 15 населених пунктів, зокрема йдеться про Керамік, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили всі атаки в районі Мар’їнки. Противник обстріляв з авіації райони Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, а також населені пункти Невельське, Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда та Катеринівка Донецької області.

напрямку українські воїни відбили всі атаки в районі Мар’їнки. Противник обстріляв з авіації райони Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, а також населені пункти Невельське, Георгіївка, Єлизаветівка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда та Катеринівка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник ударив з авіації в районах Козацького Херсонської області та Оріхова Запорізької області. Обстріляв з артилерії понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області та Херсон; Іванівка, Очаків Миколаївської області. Наші військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять заходи контрбатарейної боротьби.

Тим часом наша авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу росіян. Українські воїни знищили десять розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

11 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях;

один склад боєприпасів окупантів;

три засоби ППО росіян;

дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня. Сьогодні стало відомо, що, на жаль, кількість жертв зросла. Читай у матеріалі детальніше.

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