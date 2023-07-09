Успіхи ЗСУ в Запорізькій області та даремні атаки росіян: карта бойових дій в Україні 9 липня в режимі онлайн

Усім українцям хочеться якнайшвидшого закінчення війни, тому увага мільйонів очей прикута до карти бойових дій.
Однак варто завжди пам’ятати, що це — не онлайн-гра та не захопливий фільм-бойовик. Ціна контрнаступу дуже висока для наших захисників, тому кожен на своєму місці має допомагати їм та самостійно щодня творити історію України.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська здійснили наземні атаки вздовж кордону Харківсько-Луганської області та на південь від Кремінної.
Україна, ймовірно, продовжує завдавати ударів по районах концентрації росіян у тилу окупованої Луганської області.
Також українські та російські сили вели наземні атаки навколо Бахмута, а окупанти — ще на лінії Авдіївка – Донецьк.
Російські та українські війська продовжують наземні обстріли вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
Тим часом ЗСУ проводять контрнаступальні дії на заході Запорізької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Для цього росіяни застосували зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські БпЛА типу Shahed. Наша ППО знищила п’ять шахедів.
Однак усе ж влучання були зафіксовані на промислових об’єктах та об’єктах інфраструктури у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Також ворог завдав:
Росіяни зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Росіяни зосереджуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Ситуація за напрямками:
Тим часом наша авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу росіян. Українські воїни знищили десять розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня. Сьогодні стало відомо, що, на жаль, кількість жертв зросла. Читай у матеріалі детальніше.
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