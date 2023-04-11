“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн

Какое только оружие не применял на поле боя враг, чтобы добиться хоть каких-то результатов на карте боевых действий.

Однако время показывает, что оккупанты пользуются не только смертоносным железом, но и нематериальным орудием. Среди него как информационно-психологические операции, так и церковь, что неожиданно объединяется с пропагандой.

Так еще недавно украинская церковь не имела автономности и люди не часто задумывались над этим вопросом. Но новые исследования Института изучения войны показывают — религиозная принадлежность тоже оказывается определяющей в построении как нашей нации, так и пропаганды врага. Подробную аналитику и сведение Генштаба ВСУ ты найдешь ниже.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию системного религиозного преследования на оккупированной территории Украины.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские военные или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине.

Российские власти закрыли, национализировали или принудительно перевели по меньшей мере 26 мест богослужения под контролируемую Кремлем РПЦ МП, убили или захватили по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также ограбили, осквернили или намеренно уничтожили по меньшей мере 13 культовых сооружений.

По мнению экспертов, эти случаи религиозных репрессий не являются единичными инцидентами, а скорее частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению “нежелательных” религиозных организаций в Украине и продвижению Московского патриархата.

УПЦ МП — это не независимая религиозная организация, а продолжение российского государства и инструмент российской гибридной войны, — добавляют аналитики.

Поэтому эксперты подытоживают, что сторонники международной религиозной свободы должны поддерживать усилия Украины по освобождению своих территорий.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 21 авиационный и пять ракетных ударов, четыре из которых — из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск.

Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 20 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении за сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Времевку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей.

Несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области. Опасаясь утечки информации о местоположениях своих подразделений, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть БПЛА разных типов. Два из них ударные, а четыре — разведывательные.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

Но вместе с ожесточенными битвами на поле боя идет борьба не только за украинские земли, но и за жизнь людей. И иногда их удается спасти. Читай, как Украина вернула 100 защитников и защитниц из плена домой.

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