Украина

“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 апреля 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:10:40
Наступление из Беларуси
Оттачивают технику и строят фортификационные сооружения на годы: как военные укрепляют границу с Беларусью
0:03:08
Херсонская область новости
Восстановление после 9 месяцев обстрелов! Херсонцы собирают модульные городки
0:03:02
Виталий Кривицкий
Христос к нам приходит как врач. Мудрые слова епископа о боли украинцев во время войны
0:08:28
Гвардія наступу: у чому особливість та яка підготовка бійців
Будет гораздо интереснее! В чем особенность Гвардии наступления и что бойцы думают о предстоящем контрнаступлении
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні

“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн
0:10:40
Наступление из Беларуси
Оттачивают технику и строят фортификационные сооружения на годы: как военные укрепляют границу с Беларусью
0:03:08
Херсонская область новости
Восстановление после 9 месяцев обстрелов! Херсонцы собирают модульные городки
0:03:02
Виталий Кривицкий
Христос к нам приходит как врач. Мудрые слова епископа о боли украинцев во время войны
0:08:28
Гвардія наступу: у чому особливість та яка підготовка бійців
Будет гораздо интереснее! В чем особенность Гвардии наступления и что бойцы думают о предстоящем контрнаступлении
0:01:54
Карта бойових дій в Україні 10.04.2023 онлайн
Сбивают вражеские БПЛА и отбивают атаки: карта боевых действий в Украине 10 апреля в режиме онлайн
0:03:47
Сім'ї полонених
Уже год никаких известий — семьи пленных о возвращении своих защитников
0:02:51
Плавні
Воду видели еще до полномасштабной войны! Как живут люди в прифронтовом селе Плавни
0:04:23
ЗСУ показали роботу NASAMS
Это нужно видеть! ВСУ впервые показали работу NASAMS
0:05:47
Бахмут сьогодні: чи зменшуються атаки та яка медична підготовка бійців
У врага заканчивается живая сила? Санитарный инструктор из Бахмута о ситуации в городе, интенсивности атак и медицинской подготовке
Больше видео
Наступление из Беларуси
Читать дальше
Оттачивают технику и строят фортификационные сооружения на годы: как военные укрепляют границу с Беларусью

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь