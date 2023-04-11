“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн

Какое только оружие не применял на поле боя враг, чтобы добиться хоть каких-то результатов на карте боевых действий.
Однако время показывает, что оккупанты пользуются не только смертоносным железом, но и нематериальным орудием. Среди него как информационно-психологические операции, так и церковь, что неожиданно объединяется с пропагандой.
Так еще недавно украинская церковь не имела автономности и люди не часто задумывались над этим вопросом. Но новые исследования Института изучения войны показывают — религиозная принадлежность тоже оказывается определяющей в построении как нашей нации, так и пропаганды врага. Подробную аналитику и сведение Генштаба ВСУ ты найдешь ниже.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию системного религиозного преследования на оккупированной территории Украины.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские военные или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские военные или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине.
Российские власти закрыли, национализировали или принудительно перевели по меньшей мере 26 мест богослужения под контролируемую Кремлем РПЦ МП, убили или захватили по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также ограбили, осквернили или намеренно уничтожили по меньшей мере 13 культовых сооружений.
По мнению экспертов, эти случаи религиозных репрессий не являются единичными инцидентами, а скорее частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению “нежелательных” религиозных организаций в Украине и продвижению Московского патриархата.
УПЦ МП — это не независимая религиозная организация, а продолжение российского государства и инструмент российской гибридной войны, — добавляют аналитики.
УПЦ МП — это не независимая религиозная организация, а продолжение российского государства и инструмент российской гибридной войны, — добавляют аналитики.
Поэтому эксперты подытоживают, что сторонники международной религиозной свободы должны поддерживать усилия Украины по освобождению своих территорий.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 21 авиационный и пять ракетных ударов, четыре из которых — из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск.
Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.
РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.
Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 20 атак противника.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка Харьковской области.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении за сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.
В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Времевку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.
Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей.
Несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области. Опасаясь утечки информации о местоположениях своих подразделений, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и шесть БПЛА разных типов. Два из них ударные, а четыре — разведывательные.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.
Но вместе с ожесточенными битвами на поле боя идет борьба не только за украинские земли, но и за жизнь людей. И иногда их удается спасти. Читай, как Украина вернула 100 защитников и защитниц из плена домой.
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