“Хрестові походи” росіян на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 11 квітня в режимі онлайн

Якої тільки зброї не застосовував на полі бою ворог, аби досягти хоч якихось результатів на карті бойових дій.

Однак час показує, що окупанти послуговуються не лише смертоносним залізяччям, але й нематеріальним знаряддям. Серед нього як інформаційно-психологічні операції, так і пропаганда, що неочікувано об’єднується з церквою.

Так ще донедавна українська церква не мала автономності та й люди не часто задумувались над цим питанням. Та нові дослідження Інституту вивчення війни показують — релігійна приналежність теж виявляється визначальною у побудові як нашої нації, так і пропаганди ворога. Детальну аналітику та зведення Генштабу ЗСУ ти знайдеш нижче.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію системного релігійного переслідування на окупованих територіях України.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські військові або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні.

Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перевела щонайменше 26 місць богослужіння під контрольовану Кремлем РПЦ МП, убила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд в окупованій Україні.

На думку експертів, ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення “небажаних” релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату.

УПЦ МП — це не незалежна релігійна організація, а продовження російської держави та інструмент російської гібридної війни, — додають аналітики.

Тому експерти підсумовують, що прихильники міжнародної релігійної свободи повинні підтримувати зусилля України щодо звільнення своїх територій.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 21 авіаційний та п’ять ракетних ударів, чотири з яких — із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ.

Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

РФ продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 20 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області, Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Торське, Спірне і Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Богданівки та Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав.

Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. Водночас ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Времівку Донецької області та Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку і Кам’янське Запорізької області.

Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях. У Старобільську Луганської області, та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів.

Дещо схожа ситуація у місті Токмак Запорізької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування своїх підрозділів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху місцевим таксистам.

Авіація Сил оборони України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та шість БПЛА різних типів. Два з них ударні, а чотири — розвідувальні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Та водночас із запеклими битвами на полі бою, йде боротьба не лише за українські землі, але й за життя людей. І часом їх вдається врятувати. Читай, як Україна повернула 100 захисників та захисниць з полону додому.

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