Очаків був раєм, доки росіяни не почали закидати його снарядами з Кінбурнської коси: репортаж The Guardian

Російські військові не здатні відчувати емпатію чи жаль ні до кого та ні до чого. Вони вдерлися до нашої землі не тільки, щоб спробувати підкорити її собі, а й просто винищити людей та все, що ці люди любили й будували.
Очаків, що знаходиться на Миколаївщині, зараз перебуває під постійним вогнем російських окупантів. Раніше дюни Кінбурнської коси приваблювали туристів не лише з України, а й з усього світу. Тепер у цих териконах заховані пускові установки Град, якими росіяни б’ють по мирних містах.
Кілька днів тому по Очакову було випущено 72 снаряди. Ще 50 впало в районі.
Про ситуацію у місті Очаків та тактику Росії на території пісків та моря розповіли журналісти британського видання The Guardian.
До того, як Путін та його тисячні війська ступили на землю Миколаївської області, у приморський Очаків приїздили на відпочинок й самі росіяни.
Тепер центральні вулиці міста схожі на апокаліпсис. Охоронець одного з магазинів, який зруйнував російський снаряд — Арам Алавердов, — каже: росіяни завдають ударів по місту щоранку, щодня та щовечора. Передбачити ці обстріли дуже важко.
На мій погляд, Володимир Путін повинен бути суворо покараний. Він гірший за Гітлера. Україна, як щит, захищає всю Європу. Якщо ми зламаємося, він буде продовжувати, — каже чоловік.
На мій погляд, Володимир Путін повинен бути суворо покараний. Він гірший за Гітлера. Україна, як щит, захищає всю Європу. Якщо ми зламаємося, він буде продовжувати, — каже чоловік.
— Оточені водою та лісами, ми могли рибалити, збирати гриби. Тепер всього цього у нас немає, — висновує Арам.
Міський голова Очакова Сергій Бичков повідомив, що з лютого 2022 року загинули 18 людей, серед них — трирічний малюк. Дитина була хвора на серце і померла від шоку під час ракетного обстрілу, пояснив Бичков.
Міська влада всіляко підтримує жителів Очакова. Ті, хто хотів евакуюватися, зробили це з допомогою держави. Ті, хто залишився, мають дотримуватися комендантської години та проходити до укриття під час небезпеки.
Муніципалітет поставив шість вибухостійких укриттів біля зупинок громадського транспорту.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Очаків – місто герой ???????? (@ochakiv_official)
Допис, поширений Очаків – місто герой ???????? (@ochakiv_official)
Очаків залишається важливим для України та Росії місцем виходу у море. З ключового порту для експорту українського зерна у Миколаєві не можуть вийти жодні кораблі.
Єдиний вихід пролягає повз Очаків і вздовж Кінбурнської коси: росіяни хочуть контролювати прохід, щоб завдати шкоди економіці України.
Війна стала катастрофою для унікальної морської екології Очакова.
Війна стала катастрофою для унікальної морської екології Очакова.
Сергій Бичков сказав, що мертвих дельфінів часто викидає на міський пляж. Минулого року на окупованому півострові Кінбурн згорів сосновий ліс внаслідок обстрілу росіян.
Також окупанти перерили та замінували заповідник, в якому жили тварини, що занесені до Червоної книги. На розмінування підуть роки.
Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити, — пояснила у своєму Facebook колишня уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.
Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити, — пояснила у своєму Facebook колишня уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.
Багато мирних мешканців було вбито або примусово депортовано вглиб Росії чи на тимчасово окуповані території. Україна працює над поверненням цих дорослих та дітей додому: сьогодні стало відомо про повернення депортованих з Херсонської області дітей.
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Головне фото: Depositphotos.