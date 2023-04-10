Війна в Україні

Очаків був раєм, доки росіяни не почали закидати його снарядами з Кінбурнської коси: репортаж The Guardian

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 19:30
Очаків
Фото: Depositphotos

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