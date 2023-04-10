Російські військові не здатні відчувати емпатію чи жаль ні до кого та ні до чого. Вони вдерлися до нашої землі не тільки, щоб спробувати підкорити її собі, а й просто винищити людей та все, що ці люди любили й будували.

Очаків, що знаходиться на Миколаївщині, зараз перебуває під постійним вогнем російських окупантів. Раніше дюни Кінбурнської коси приваблювали туристів не лише з України, а й з усього світу. Тепер у цих териконах заховані пускові установки Град, якими росіяни б’ють по мирних містах.

Кілька днів тому по Очакову було випущено 72 снаряди. Ще 50 впало в районі.

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Про ситуацію у місті Очаків та тактику Росії на території пісків та моря розповіли журналісти британського видання The Guardian.

Це був рай

До того, як Путін та його тисячні війська ступили на землю Миколаївської області, у приморський Очаків приїздили на відпочинок й самі росіяни.

Тепер центральні вулиці міста схожі на апокаліпсис. Охоронець одного з магазинів, який зруйнував російський снаряд — Арам Алавердов, — каже: росіяни завдають ударів по місту щоранку, щодня та щовечора. Передбачити ці обстріли дуже важко.

На мій погляд, Володимир Путін повинен бути суворо покараний. Він гірший за Гітлера. Україна, як щит, захищає всю Європу. Якщо ми зламаємося, він буде продовжувати, — каже чоловік.

Очаків був раєм, доки росіяни не почали закидати його снарядами з Кінбурнської коси: репортаж The Guardian / 4 Фотографії

— Оточені водою та лісами, ми могли рибалити, збирати гриби. Тепер всього цього у нас немає, — висновує Арам.

Міський голова Очакова Сергій Бичков повідомив, що з лютого 2022 року загинули 18 людей, серед них — трирічний малюк. Дитина була хвора на серце і померла від шоку під час ракетного обстрілу, пояснив Бичков.

Очаків зараз

Міська влада всіляко підтримує жителів Очакова. Ті, хто хотів евакуюватися, зробили це з допомогою держави. Ті, хто залишився, мають дотримуватися комендантської години та проходити до укриття під час небезпеки.

Муніципалітет поставив шість вибухостійких укриттів біля зупинок громадського транспорту.

Очаків залишається важливим для України та Росії місцем виходу у море. З ключового порту для експорту українського зерна у Миколаєві не можуть вийти жодні кораблі.

Єдиний вихід пролягає повз Очаків і вздовж Кінбурнської коси: росіяни хочуть контролювати прохід, щоб завдати шкоди економіці України.

Війна стала катастрофою для унікальної морської екології Очакова.

Сергій Бичков сказав, що мертвих дельфінів часто викидає на міський пляж. Минулого року на окупованому півострові Кінбурн згорів сосновий ліс внаслідок обстрілу росіян.

Очаків був раєм, доки росіяни не почали закидати його снарядами з Кінбурнської коси: репортаж The Guardian / 2 Фотографії

Також окупанти перерили та замінували заповідник, в якому жили тварини, що занесені до Червоної книги. На розмінування підуть роки.