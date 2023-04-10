Российские военные не способны испытывать эмпатию или жалость ни к кому и ни к чему. Они ворвались на нашу землю не столько для того, чтобы покорить ее, сколько просто истребить людей и все, что те любили и строили.

Очаков, находящийся в Николаевской области, сейчас — под постоянным огнем российских оккупантов. Раньше дюны Кинбурнской косы привлекали туристов не только из Украины, но и со всего мира. Теперь в этих терриконах спрятаны пусковые установки Град, из которых россияне бьют по мирным городам.

Несколько дней назад по Очакову было выпущено 72 снаряда. Еще 50 упало в районе.

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О ситуации в Очакове и тактике России на территории песков и моря рассказали журналисты британского издания The Guardian.

Это был рай

До того, как Путин и его тысячные войска ступили на землю Николаевской области, в приморский Очаков приезжали на отдых и сами россияне.

Теперь центральные улицы города похожи на апокалипсис. Охранник одного из магазинов, который разрушил российский снаряд — Арам Алавердов, — говорит: россияне наносят удары по городу каждое утро, каждый день и каждый вечер. Предугадать эти выстрелы очень тяжело.

На мой взгляд, Владимир Путин должен быть строго наказан. Он хуже Гитлера. Украина, как щит, защищает всю Европу. Если мы сломаемся, он будет продолжать, — говорит мужчина.

Очаков был раем, пока к нему не подошли россияне: репортаж The Guardian / 4 Фотографии

— Окруженные водой и лесами, мы могли рыбачить, собирать грибы. Теперь всего этого у нас нет, — заключает Арам.

Мэр Очакова Сергей Бычков сообщил, что с февраля 2022 года погибли 18 человек, среди них — трехлетний малыш. У мальчика было больное сердце, и он умер от шока во время ракетных обстрелов, объяснил Бычков.

Очаков сейчас

Городские власти всячески поддерживают жителей Очакова. Те, кто хотел эвакуироваться, сделали это с помощью государства. Оставшиеся должны придерживаться комендантского часа и проходить в укрытие при опасности.

Муниципалитет поставил шесть взрывоустойчивых укрытий у остановок общественного транспорта.

Очаков остается важным для Украины и России местом выхода в море. Из ключевого порта для экспорта украинского зерна в Николаеве не могут выйти корабли.

Единственный выход проходит мимо Очакова и вдоль Кинбурнской косы: россияне хотят контролировать проход, чтобы нанести ущерб экономике Украины.

Война стала крушением для уникальной морской экологии Очакова.

Сергей Бычков сказал, что мертвых дельфинов часто выбрасывает на городской пляж. В прошлом году на оккупированном полуострове Кинбурн сгорел сосновый лес в результате обстрела россиян.

Очаков был раем, пока к нему не подошли россияне: репортаж The Guardian / 2 Фотографии

Также оккупанты перерыли и заминировали заповедник, в котором жили животные, занесенные в Красную книгу. На разминирование уйдут годы.

Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить, — объяснила в своем Facebook бывшая уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Многие мирные жители были убиты или принудительно депортированы вглубь России или на временно оккупированные территории. Украина работает над возвращением этих взрослых и детей домой: сегодня стало известно о возвращении депортированных из Херсонской области детей.

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Главное фото: Depositphotos.