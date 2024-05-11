Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 мая 2024 года полна водоворотом эмоций, переживаний и испытаний, которые бы не способна была выдержать и сотня или тысячи обычных людей.

Однако один защитник или защитница столько переживает за одну минуту на поле боя. А после этого продолжает прокладывать путь для освобождения всех украинских земель и людей из-под оккупации.

Поэтому для того, чтобы у них была возможность все же увидеть плоды своего труда и выйти на родные границы, а также выжить в этой жестокой борьбе, каждый человек в Украине должен не забывать помогать им не только донатами, но и собственной волонтерской работой.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска заметно увеличили скорость наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Вероятно, это может отражать текущие условия боя и намерение российского военного командования обеспечить себе новые достижения до прибытия на линию фронта западной военной помощи Украине.

В то же время, российские войска продолжают бороться с дисциплиной в своих рядах, поскольку некоторые российские солдаты убивают других членов своих подразделений.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 11 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 91 боевое столкновение. В общем, враг нанес шесть ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов. Среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области, Чернецкое, Ястребщина, Уланово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершил пять атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили десять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены шесть атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. В том числе Невское Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новогродовка, Новопокровское, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг три раза пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг за прошедшие сутки наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины и подразделения ракетных войск нанесли удары по одному зенитно-ракетному комплексу, одной радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника.

Вместе с тем россияне начали контрнаступление в Харьковской области. Читай, что это значит и есть ли у них возможность иметь достижения на этом направлении.

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