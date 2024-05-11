Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 мая 2024 года полна водоворотом эмоций, переживаний и испытаний, которые бы не способна была выдержать и сотня или тысячи обычных людей.
Однако один защитник или защитница столько переживает за одну минуту на поле боя. А после этого продолжает прокладывать путь для освобождения всех украинских земель и людей из-под оккупации.
Поэтому для того, чтобы у них была возможность все же увидеть плоды своего труда и выйти на родные границы, а также выжить в этой жестокой борьбе, каждый человек в Украине должен не забывать помогать им не только донатами, но и собственной волонтерской работой.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска заметно увеличили скорость наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Вероятно, это может отражать текущие условия боя и намерение российского военного командования обеспечить себе новые достижения до прибытия на линию фронта западной военной помощи Украине.
В то же время, российские войска продолжают бороться с дисциплиной в своих рядах, поскольку некоторые российские солдаты убивают других членов своих подразделений.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 91 боевое столкновение. В общем, враг нанес шесть ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов. Среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области, Чернецкое, Ястребщина, Уланово Сумской области.
На Слобожанском направлении враг совершил пять атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины отразили десять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены шесть атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. В том числе Невское Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка и Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Также нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новогродовка, Новопокровское, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг три раза пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.
На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг за прошедшие сутки наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов. Среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины и подразделения ракетных войск нанесли удары по одному зенитно-ракетному комплексу, одной радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника.
Вместе с тем россияне начали контрнаступление в Харьковской области. Читай, что это значит и есть ли у них возможность иметь достижения на этом направлении.
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