400 млн долларов на оружие! Джо Байден одобрил передачу Украине военной помощи — что туда войдет

400 млн долларов на оружие! Поддержка западных партнеров остается важным фактором, который влияет на ход боевых действий. Но согласно сообщению Белого дома, Украина все же может ожидать нового пакета военной помощи, который одобрил Джо Байден.

Белый дом пишет, что 10 мая президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов.

В документе говорится, что глава США делегировал госсекретарю страны полномочия на сокращение оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также военного образования и подготовки, чтобы оказать помощь Украине на сумму до 400 миллионов долларов.

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Пока в бумагах не указано, какое именно оружие готовы предоставить США Украине. Перечень будет обнародован позже.

Однако издание Politico пишет, что согласно его источникам информации, в пакет могут войти дополнительные ракеты к системам Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Помочь может и создание механизмов компенсации активов российского Центробанка в пользу Украины. Читай, реально ли Украине получить замороженные российские активы.

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