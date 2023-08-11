Карта боевых действий 11 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 августа 2023 года продолжает показывать украинцам общую цель — освобождение всех территорий Украины от захватчиков.
Этот путь к полной свободе точно непростой и однозначно не может быть быстрым. Однако мы знаем — он зависит именно от нас.
От каждого человека, который чувствует своим домом Украину, и от всех в единстве зависит будущее нашей родины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись по отдельным направлениям.
В то же время, российские чиновники, похоже, готовят условия, чтобы оправдать возможную необходимость отмены или переноса региональных выборов на оккупированных территориях в случае успеха украинского контрнаступления.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки произошло около 25 боевых столкновений.
За прошедшие сутки произошло около 25 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области, Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надии и к югу от Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино Донецкой области.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Червоный Маяк, Дорожное, Казацкое, Антоновка и Велетенское Херсонской области и Херсон, Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также наши защитники уничтожили семь ударных БПЛА противника типа Шахед-136.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы и один узел связи противника.
В то же время украинские представители местных властей призывают людей не пренебрегать своей безопасностью. Читай, где объявили обязательную эвакуацию.
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