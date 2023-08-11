Карта боевых действий 11 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 11 августа 2023 года продолжает показывать украинцам общую цель — освобождение всех территорий Украины от захватчиков.

Этот путь к полной свободе точно непростой и однозначно не может быть быстрым. Однако мы знаем — он зависит именно от нас.

От каждого человека, который чувствует своим домом Украину, и от всех в единстве зависит будущее нашей родины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись по отдельным направлениям.

В то же время, российские чиновники, похоже, готовят условия, чтобы оправдать возможную необходимость отмены или переноса региональных выборов на оккупированных территориях в случае успеха украинского контрнаступления.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 11 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло около 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области, Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надии и к югу от Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Червоный Маяк, Дорожное, Казацкое, Антоновка и Велетенское Херсонской области и Херсон, Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также наши защитники уничтожили семь ударных БПЛА противника типа Шахед-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы и один узел связи противника.

В то же время украинские представители местных властей призывают людей не пренебрегать своей безопасностью. Читай, где объявили обязательную эвакуацию.

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