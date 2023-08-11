Карта бойових дій 11 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 11 серпня 2023 продовжує показувати українцям спільну мету — звільнення усіх територій України від загарбників.

Цей шлях до цілковитої свободи точно непростий та однозначно не може бути швидким. Однак ми знаємо — він залежить саме від нас.

Від кожної людини, яка відчуває своїм домом Україну, та від усіх в єдності залежить майбутнє нашої Батьківщини.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже то,і, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих напрямках.

Водночас російські посадовці, схоже, готують умови, щоб виправдати можливу необхідність скасування або перенесення регіональних виборів на окупованих територіях у разі успіху українського контрнаступу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного та Костянтинівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Клюси, Блешня, Карповичі Чернігівської області, Попівка, Тимофіївка, Стукалівка Сумської області та Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка, Стрілеча, Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Новоселівка Перша, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Червоний Маяк, Шляхове, Козацьке, Антонівка та Велетенське Херсонської області та Херсон, Куцуруб, Очаків, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два — по зенітно-ракетному комплексу противника. Також наші захисники знищили сім ударних БпЛА противника типу Шахед-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби та один вузол зв’язку противника.

Водночас українські представники місцевої влади закликають людей не нехтувати своєю безпекою. Читай, де оголосили обов’язкову евакуацію.

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