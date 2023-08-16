Карта боевых действий 16 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Сегодня на карте боевых действий 16 августа 2023 года украинские защитники продолжают прилагать сверхусилия не только для удержания позиций, но и освобождения родной земли.

Они — не сверхлюди или супергерои, но делают в реальности чуть ли не больше, чем вымышленные персонажи в фильмах.

Поэтому на 539 сутки полномасштабного противостояния, украинские защитники нуждаются в мощной поддержке тыла, как и в первый день, чтобы когда-то наступила победная дата.

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А сейчас они понемногу освобождают наши территории. Замминистра Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на рубежах. В то же время, наступательные действия продолжаются.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись.

В то же время, российские войска вели наступательные действия в районе Купянска, на линии Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 16 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных удара и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области, Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Екатериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодези и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Пивничного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Степовое Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись таким населенные пункты как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.

Также командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о попытке российских диверсантов проникнуть в Черниговскую область. Читай подробнее, сколько было разведчиков-диверсантов и где они попытались пересечь украинскую границу.

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