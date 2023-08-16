Карта боевых действий 16 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Сегодня на карте боевых действий 16 августа 2023 года украинские защитники продолжают прилагать сверхусилия не только для удержания позиций, но и освобождения родной земли.
Они — не сверхлюди или супергерои, но делают в реальности чуть ли не больше, чем вымышленные персонажи в фильмах.
Поэтому на 539 сутки полномасштабного противостояния, украинские защитники нуждаются в мощной поддержке тыла, как и в первый день, чтобы когда-то наступила победная дата.
А сейчас они понемногу освобождают наши территории. Замминистра Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Урожайное и закрепляются на рубежах. В то же время, наступательные действия продолжаются.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись.
В то же время, российские войска вели наступательные действия в районе Купянска, на линии Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, а также на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных удара и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.
За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотиевка, Гремяч Черниговской области, Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Екатериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодези и Северск Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Пивничного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка и Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Степовое Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись таким населенные пункты как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.
Также командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о попытке российских диверсантов проникнуть в Черниговскую область. Читай подробнее, сколько было разведчиков-диверсантов и где они попытались пересечь украинскую границу.
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