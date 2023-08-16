Украина

Карта боевых действий 16 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 августа 2023, 06:00
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Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами
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