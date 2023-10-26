Карта боевых действий 26 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 26 октября 2023 года — это результат изнурительной и длительной работы, а также боли, пота и крови украинских защитников.

За каждым метким выстрелом и уничтожением хотя бы одной единицы техники врага стоят сверхусилия обычных людей, которые однажды взяли ответственность за будущее своих родных и всей страны.

Но за каждым и каждой из них должны стоять не только их семьи, но и все украинцы, поддерживать их и делать все возможное, чтобы защитники не нуждались хотя бы в малейшей мелочи. Ведь только в единстве достигается свобода.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к югу от Бахмута и западу Запорожской области.

Российские войска провели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление к северо-востоку от Авдеевки.

В то же время российские оккупационные власти продолжают создавать программы принудительного вывоза украинских детей в Россию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 47 авиационных ударов и совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Клюсы, Леоновка Черниговской области, Бачевск, Студенок, Стариково Сумской области; Волчанск, Охримовка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где силами обороны отбито 11 атак врага. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Надии и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Григоровки и Верхнекаменского Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Выемка, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Хромово Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 12 атак врага.

Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Очеретино, Семеновка, Авдеевка, Семеновка, Северное, Опытное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражены 14 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около десяти населенных пунктов, в частности, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Старомайорское Донецкой области. Также нанес авиационный удар возле Володиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили атаку противника возле Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары более 25 управляемых авиационных бомб в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Красный Маяк, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили три состава боеприпасов, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.

Несмотря на неудачные штурмы, оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Сунут колоннами, тяжелой техникой, пехотой, которая ложится там сотнями. Читай, как ценой крови и жизней Авдеевка остается украинской.

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