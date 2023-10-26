Карта боевых действий 26 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 26 октября 2023 года — это результат изнурительной и длительной работы, а также боли, пота и крови украинских защитников.
За каждым метким выстрелом и уничтожением хотя бы одной единицы техники врага стоят сверхусилия обычных людей, которые однажды взяли ответственность за будущее своих родных и всей страны.
Но за каждым и каждой из них должны стоять не только их семьи, но и все украинцы, поддерживать их и делать все возможное, чтобы защитники не нуждались хотя бы в малейшей мелочи. Ведь только в единстве достигается свобода.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к югу от Бахмута и западу Запорожской области.
Российские войска провели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление к северо-востоку от Авдеевки.
В то же время российские оккупационные власти продолжают создавать программы принудительного вывоза украинских детей в Россию.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 47 авиационных ударов и совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Клюсы, Леоновка Черниговской области, Бачевск, Студенок, Стариково Сумской области; Волчанск, Охримовка, Круглое, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где силами обороны отбито 11 атак врага. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага у Надии и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Григоровки и Верхнекаменского Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Выемка, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Хромово Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 12 атак врага.
На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 12 атак врага.
Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Очеретино, Семеновка, Авдеевка, Семеновка, Северное, Опытное Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражены 14 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около десяти населенных пунктов, в частности, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Старомайорское Донецкой области. Также нанес авиационный удар возле Володиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отразили атаку противника возле Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары более 25 управляемых авиационных бомб в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Красный Маяк, Антоновка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили три состава боеприпасов, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.
Несмотря на неудачные штурмы, оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Сунут колоннами, тяжелой техникой, пехотой, которая ложится там сотнями. Читай, как ценой крови и жизней Авдеевка остается украинской.
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