Україна

Карта бойових дій 26 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, журналістка сайту 26 Жовтня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей
135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря
Дивитись більше

Останні відео
0:07:43
Кількість хворих на гепатит А на Вінничині збільшилася до 135 людей

135 хворих на гепатит А на Вінниччині. Як проявляється хвороба та чи є вакцина в Україні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:10:28
Бійці 67 ОМБр ДУК
Кожен бій — це кров та піт піхотинців: унікальний репортаж із “зачарованого” Серебрянського лісу
0:08:41
3 окрема штурмова бригада
Мегазбір на 30 мільйонів для 3 ОШБр! Допоможи героям із зимовою амуніцією
0:08:01
Навчання ВМС у Великій Британії
Тепер міни не страшні? Що відомо про навчання українських ВМС у Великій Британії та розмінування Чорного моря
0:02:58
Холодний Яр
Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка
0:05:00
Втратив руку у важких боях: як допомогти захиснику Геннадію Сисоєву
Тягнуся взяти автомат, а руки немає. Історія захисника Геннадія Сисоєва та як можна йому допомогти
0:06:58
Електронна мобілізація
Ловити на вулиці більше не будуть? Що передбачає електронний реєстр військовослужбовців та коли запрацює
Більше відео
Холодний Яр
Читати далі
Набридло це знущання, коли стирають моє місто з лиця землі. Одкровення холодноярівців з-під Бахмута
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Читати далі
Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь