Карта бойових дій 26 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 26 жовтня 2023 — це результат виснажливої та тривалої роботи, а також болю, поту та крові українських захисників.

За кожним влучним вистрілом та знищенням бодай однієї одиниці техніки ворога стоять надзусилля звичайних людей, які одного дня взяли відповідальність за майбутнє своїх рідних та всієї країни.

Та водночас за кожним та кожною з них мають стояти не лише їхні родини, але й всі українці, підтримувати їх та робити все можливе, аби захисники не відчували потреби бодай в найменшій дрібниці. Адже лише в єдності досягається свобода.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області.

Російські війська провели наступальні дії в районі Авдіївки та підтвердили наступ на північний схід від Авдіївки.

Водночас російська окупаційна влада продовжує створювати програми примусового вивезення українських дітей до Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 47 авіаційних ударів та здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Леонівка Чернігівської області, Бачівськ, Студенок, Старикове Сумської області; Вовчанськ, Охрімівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де силами оборони відбито 11 атак ворога. Також російські окупанти завдали авіаційного удару поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в біля Надії та Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Григорівки та Верхньокам’янського Донецької області. Водночас від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Виїмка, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили сім атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут Силами оборони відбито 12 атак ворога.

Також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Очеретине, Семенівка, Авдіївка, Семенівка, Сєверне, Опитне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів, зокрема, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі населених пунктів Водяне, Новоукраїнка та Старомайорське Донецької області. Також завдав авіаційного удару біля Володиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника біля Вербового Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів понад 25 керованими авіаційними бомбами в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Херсон, Червоний Маяк, Антонівка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Незважаючи на невдалі штурми, окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Сунуть колонами, важкою технікою, піхотою, яка лягає там сотнями. Читай, як ціною крові та життів Авдіївка залишається українською.

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