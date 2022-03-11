Каждый на своем фронте! Основатель фонда Повернись живим о проекте для фиксации преступлений россиян и нашей доблести

Основатель самого известного благотворительного фонда Повернись живим Виталий Дейнега не останавливается на достигнутом и запускает новый проект. Он называется Ukrainian Witness и имеет целью фиксировать преступления россиян и снимать нашу доблесть для того, чтобы это доносить до мирового сообщества.
В настоящее время Виталий Дейнега с командой Ukrainian Witness ведет переговоры с мировыми информагентствами о том, чтобы они начинали брать именно украинский контент.
Проникнуть в российское информационное пространство и донести правдивые факты совершения преступлений оккупантами довольно непросто.
Как утверждает Виталий Дейнега, единственный канал пока, по которому можно транслировать альтернативные новости, это мессенджер Telegram.
Ukrainian Witness пытаются делать контент поближе к искусству, поскольку в планах на будущее – давать его международным СМИ и создать хронику в виде кино, которое можно будет показывать.
Включиться в инициативу могут все желающие профессионалы с необходимой качественной техникой, просто написав Виталию в соцсети. Напоследок он говорит:
Мы должны служить каждый на своем фронте.
Мы должны служить каждый на своем фронте.
Поэтому, если вы умеете снимать – снимайте. Если вы умеете драться – деритесь. Если вы умеете готовить кофе – готовьте кофе. Любой труд сейчас очень важен для нашей страны.
Сейчас нация едина как никогда, и мы только должны стать единым кулаком.
Сейчас нация едина как никогда, и мы только должны стать единым кулаком.
Напомним, новое и неожиданное призвание на время войны нашла украинская модель и певица Даша Астафьева. Она поддерживает идею найти себе место, где ты сможешь быть полезна для общей победы.