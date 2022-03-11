Каждый на своем фронте! Основатель фонда Повернись живим о проекте для фиксации преступлений россиян и нашей доблести

Основатель самого известного благотворительного фонда Повернись живим Виталий Дейнега не останавливается на достигнутом и запускает новый проект. Он называется Ukrainian Witness и имеет целью фиксировать преступления россиян и снимать нашу доблесть для того, чтобы это доносить до мирового сообщества.

В настоящее время Виталий Дейнега с командой Ukrainian Witness ведет переговоры с мировыми информагентствами о том, чтобы они начинали брать именно украинский контент.

Проникнуть в российское информационное пространство и донести правдивые факты совершения преступлений оккупантами довольно непросто.

Как утверждает Виталий Дейнега, единственный канал пока, по которому можно транслировать альтернативные новости, это мессенджер Telegram.

Специфика нового проекта

Ukrainian Witness пытаются делать контент поближе к искусству, поскольку в планах на будущее – давать его международным СМИ и создать хронику в виде кино, которое можно будет показывать.

Включиться в инициативу могут все желающие профессионалы с необходимой качественной техникой, просто написав Виталию в соцсети. Напоследок он говорит:

Мы должны служить каждый на своем фронте.

Поэтому, если вы умеете снимать – снимайте. Если вы умеете драться – деритесь. Если вы умеете готовить кофе – готовьте кофе. Любой труд сейчас очень важен для нашей страны.

Сейчас нация едина как никогда, и мы только должны стать единым кулаком.

Напомним, новое и неожиданное призвание на время войны нашла украинская модель и певица Даша Астафьева. Она поддерживает идею найти себе место, где ты сможешь быть полезна для общей победы.