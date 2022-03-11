Кожен на своєму фронті! Засновник фонду Повернись живим про проект для фіксації злочинів росіян та нашої доблесті

Засновник наразі найвідомішого благодійного фонду Повернись живим Віталій Дейнега не зупиняється на досягнутому та запускає новий проект. Він називається Ukrainian Witness та має на меті фіксувати злочини росіян та фільмувати нашу доблесть для того, щоб це доносити до світової спільноти.

Наразі Віталій Дейнега з командою Ukrainian Witness веде перемовини зі світовими інформагенціями про те, щоб вони починали брати саме український контент.

Проникнути в російський інформаційний простір та донести правдиві факти скоєння злочинів окупантами, досить непросто.

Як стверджує Віталій Дейнега, єдиний канал поки, через який можна транслювати альтернативні новини, це месенджер Telegram.

Специфіка нового проекту

Ukrainian Witness намагаються робити контент ближче до мистецтва, оскільки в планах на майбутнє – давати його міжнародним ЗМІ та створити хроніку у вигляді кіно, яке можна буде показувати.

Долучитись до ініціативи можуть усі охочі професіонали з необхідною якісною технікою, просто написавши Віталію у соцмережі. Наостанок він говорить:

Ми маємо служити кожен на своєму фронті.

Тому якщо ви вмієте знімати – знімайте. Якщо ви вмієте битись – бийтесь. Якщо ви вмієте готувати каву – то готуйте каву. Будь-яка праця зараз дуже важлива для нашої країни.

Зараз нація єдина як ніколи, й ми лише маємо стати єдиним кулаком.

Нагадаємо, нове та неочікуване покликання на часи війни знайшла українська модель та співачка Даша Астаф’єва. Вона підтримує ідею знайти собі місце, де зможеш бути корисною для спільної перемоги.