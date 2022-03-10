Це боротьба добра зі злом! Міністр Грузії, який воює в Україні, про війну з Росією

Екс-міністр оборони Грузії вирішив стати на захист України та воювати на нашій стороні проти російських окупантів. Іраклій Окруашвілі розповідає, як наважився на такий рішучий крок.

Звичайні грузини дивляться на це не лише як на війну проти України, а ще й Грузії.

Іраклій Окруашвілі пояснює, що він бачить, як Україна воює не лише для себе, свого суверенітету та незалежності, але й для грузинів. Тому для нього та його побратимів він вважає за обов’язок бути тут і допомогти українцям.

Збирався в Україну зі своїми друзями та знайомими, які мають військовий досвід. Як розповідає Іраклій Окруашвілі, вони їхали через Польщу, де був такий потік людей, які готові допомагати Україні.

Дуже багато людей відчули, що це їх війна.

Іраклій Окруашвілі говорить, що це той процес, який не можна упустити. Тому що кожна людина, яка любить свободу, має усвідомити, що тут вирішується питання не лише України.

Це боротьба добра зі злом! Тут бореться регрес з прогресом, диктатура з демократією.

– У 21 столітті ми не маємо упустити такий шанс остаточно зупинити цю злобну машину, яка вдерлася до України.

Нагадаємо, раніше до лав борців добра зі злом, а якщо точніше українців проти російських окупантів, приєднався канадський комік. Читай історію Ентоні Вокера – добровольця з Канади.