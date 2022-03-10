Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией

Экс-министр обороны Грузии решил оказаться на защите Украины и воевать на нашей стороне против российских оккупантов. Ираклий Окруашвили рассказывает, как отважился на такой решительный шаг.

Обычные грузины смотрят на это не только как на войну против Украины, но и Грузии.

Ираклий Окруашвили объясняет, что видит, как Украина воюет не только для себя, своего суверенитета и независимости, но и для грузин. Поэтому для него и его собратьев он считает обязанностью быть здесь и помочь украинцам.

Собирался в Украину со своими друзьями и знакомыми, имеющими военный опыт. Как рассказывает Ираклий Окруашвили, они ехали через Польшу, где был такой поток людей, готовых помогать Украине.

Очень многие почувствовали, что это их война.

Ираклий Окруашвили говорит, что это тот процесс, который нельзя упустить. Потому что каждый любящий свободу должен осознать, что здесь решается вопрос не только Украины.

Это борьба добра со злом! Здесь сражается регресс с прогрессом, диктатура с демократией.

– В 21 веке мы не должны упустить такой шанс окончательно остановить эту злобную машину, которая ворвалась в Украину.

Напомним, ранее в ряды борцов добра со злом, а если точнее украинцев против российских оккупантов, присоединился канадский комик. Читай историю Энтони Уокера – добровольца из Канады.