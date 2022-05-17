Килограмм сахара — 120 грн: история людей, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области

Российские военные устроили на оккупированных территориях Украины настоящий террор. Людям жить там невозможно, поэтому они едут за границу, чтобы находиться в безопасности.

Ирина вместе с дочерью и любимым псом — из Херсона. Два месяца прожили в оккупации. А 29 апреля решились выехать. Радуются, что успели, потому что уже с 1 мая из города никого не выпускали. Везде на блокпостах — буряты.

— Их там множество. Я их называю мухоморы. Им очень жарко у нас, и я говорю: “Подождите, еще придет более 40 градусов тепла и более 50 градусов на солнце. Вы ляжете и будете удобрением для нашей херсонской клубники”.

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Женщина рассказывает: жить под оккупантом никогда не будет. Условия русские военные создали невыносимые. Постоянные обыски, террор. Еще и цены на продукты устанавливают заоблачные. Люди едва выживают.

— Килограмм сахара — 120 грн, туалетная бумага — 35 грн сначала была. Подсолнечное масло — 90 грн. Колбаса самая дешевая, которая до войны стоила 27 грн, сейчас — 120-130. Как жить? Не нужно было нас “спасать”!

Сейчас женщина с дочерью ждут оформления документов в польском центре для беженцев. Еще год назад здесь был известный на всю Европу гипермаркет. Но владельцы решили закрыть бизнес. Сейчас это самый большой гуманитарный центр для беженцев рядом с границей. Он находится в городке Перемышль.

Для многих людей Перемышль — только остановка в пути. Ведь большинство едут из Прикарпатья в большие города Польши или другие страны. Ирина с семьей отправится в далекую Канаду.

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о взрывах во Львове 17 мая.