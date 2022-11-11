Выбор сознательных: кто из известных людей перешел на украинский язык

Украинский — язык победы. С таким месседжем накануне состоялся форум, посвященный важности украинского языка в обществе. В мероприятии приняли участие украинские чиновники, актеры, артисты и блогеры.

Читай, кто из известных людей перешел на украинский, в материале.

Кто из известных людей перешел на украинский

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс во время форума обратилась на украинском:

Сейчас также смотрят

Владение украинским дает нам огромное преимущество в виде более глубокого понимания истории, культуры и всего, что происходит в Украине.

Разговорным украинским она овладела за три года, в то время как часть украинцев начала переходить на родной язык только после полномасштабного российского вторжения.

Люди испытывают отторжение от того языка, на котором отдают приказы их убивать. Мы хотим мотивировать украинцев переходить на государственный, объяснить, для чего это нужно, — рассказывает организатор форума Наталья Федечко.

Модератором форума стала ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт. Она родом из Харькова и раньше в быту общалась на русском. Но оккупация Крыма и война на Востоке изменили мировоззрение всей семьи.

Мы начали постепенно переходить только в 2014 году. Это была ласковая украинизация. Сейчас я считаю, что украинский язык должен быть повсюду. Мы — не братья, и язык это подтверждает, — говорит она.

Организаторы форума пригласили на мероприятие как представителей власти, так и лидеров мнений — актеров, артистов и блогеров. Для большинства присутствующих именно 24-е февраля стало стимулом вычеркнуть русский из своего лексикона.

Стимул переходить на украинский

После 24-го февраля мне просто стало стыдно говорить по-русски. Не потому что так диктует мир, а потому, что так хочет моя душа, — рассказывает блогер Алина Шаманская.

На государственном языке даже в быту теперь говорят чуть ли не все украинские актеры. Ирма Витовская окончательно перешла на украинский после Иловайской трагедии. Сейчас делает только вынужденные исключения.

Для информационных каналов, которые направлены на оккупированные территории или на российское население, я использую русский для контрпропаганды, — говорит актриса Ирма Витовская.

За последние восемь месяцев начали общаться исключительно на украинском и большинство защитников Украины. Во-первых, это лучший идентификатор: свой — чужой. Но свою роль сыграли и украинские артисты.

С 24-го февраля большинство украинских исполнителей начали делать хорошие песни на украинском. Это дает прогресс, ведь люди слушают на украинском и воспринимают его, — рассказывает военнослужащий НГУ Богдан Кротевич.

Мы живем во времена, когда говорить по-украински просто круто, потому что это — язык победителей, — добавляют военные.

Ранее мы рассказывали, какова цель Госкино и в чем конфликт с Довженко-центром.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!