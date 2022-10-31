Ликвидируют уникальные архивы? Чего добивается Держкіно и в чем конфликт с Довженко-центром

Война усложнила сохранение украинских архивов и культурного наследия. Чиновники пытаются провести реорганизации, последствия которых неизвестны. Что будет с Довженко-центром и ликвидирует ли Держкіно уникальные архивы — читай в материале.

Реорганизация Довженко-центра: ликвидируют ли уникальные архивы

Довженко-центр хранит уникальные пленки и материалы украинского игрового кино, анимации и документальные фильмы. За почти 30 лет существования центра энтузиасты собрали фактически с нуля коллекцию фильмов и анимации, которая представляет настоящую историю украинского кинематографа.

Но Госкино требует отдать эту коллекцию и передать в другие учреждения, которые только в процессе создания. Небезразличные украинцы собрали 25 тыс. подписей под петицией против такой реорганизации, но чиновники, включая правительство, пускают дело по кругу.

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Украинской анимации 95 лет, почти как студии Уолта Диснея. Специалисты выискивали украинские мультфильмы и выкупали их в фильмофондах, чтобы сберечь. Поиски проводились в Украине и за границей.

Это были феноменальные попытки найти фильмы под кроватями у режиссеров, в гаражах, погребах, — рассказывает директор Довженко-центра 2014-2021 гг. Иван Козленко.

Целью было воспроизвести историю украинского кино интересной и нетривиальной для людей и рассказать ее нестереотипно.

Госкино планирует передать все архивы новым учреждениям, еще на стадии создания: Украинской анимационной студии и Научному центру кинематографии Украины. Главным аргументом Госкино есть то, что Довженко-центр является лишь хранителем фильмофонда.

Председатель Держкіно Марина Кудчерук уверяет, что целью реорганизации является “разгрузка и разделение функций для развития предприятий”. Поэтому Государственное агентство по вопросам кино хочет забрать семь тысяч фильмов у Довженко-центра.

Специальных условий для хранения старых пленок и других фильмов в созданных учреждениях нет. Глава чешского архива и международное сообщество удивлены подобным решением.

Изменения запланированы очень странным образом, выглядят как уничтожение культурного института и очень угрожающие в любое время, — говорит директор Народного фильмового фонда Чехии Михал Брегант.

Именно Довженко-центр является юридическим лицом, представляющим украинское культурное наследие на международной арене и позволяющим ему продлевать жизнь. Петиция по этому вопросу набрала необходимые 25 тыс. подписей.

Однако Кабмин ответил теми же тезисами, что и оперирует Госкино. Так что качественный культурный центр все еще могут лишить коллекций, которые собирали во многом сотрудники Довженко-центра.

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