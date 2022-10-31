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Ликвидируют уникальные архивы? Чего добивается Держкіно и в чем конфликт с Довженко-центром

Елена Астахова, Журналист программы Факты ICTV 31 октября 2022, 19:00

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Ликвидируют уникальные архивы? Чего добивается Держкіно и в чем конфликт с Довженко-центром
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