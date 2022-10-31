Ліквідують унікальні архіви? Що має на меті Держкіно та в чому конфлікт з Довженко-центром

Війна ускладнила збереження українських архівів і культурної спадщини. Чиновники намагаються провести реорганізації, наслідки яких невідомі. Що буде з Довженко-центром і чи ліквідує Держкіно унікальні архіви — дізнайся у матеріалі.

Реорганізація Довженко-центру: чи будуть ліквідовані унікальні архіви

Довженко-центр зберігає унікальні плівки та матеріали українського ігрового кіно, анімації та документальних фільмів. За майже 30 років існування центру ентузіасти зібрали фактично з нуля колекцію фільмів та анімації, яка презентує справжню історію українського кінематографа.

Але Держкіно вимагає віддати цю колекцію і передати в інші установи, які лише створюють. Небайдужі українці зібрали 25 тис. підписів під петицією проти такої реорганізації, але чиновники, включаючи уряд, пускають справу по колу.

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Українській анімації 95 років, майже як студії Волта Діснея. Фахівці вишукували українські мультфільми та викупали їх у фільмофондах, щоб зберегти. Пошуки тривали в Україні та за кордоном.

Це були феноменальні спроби знайти фільми під ліжками у режисерів, у гаражах, льохах, — розповідає директор Довженко-центу 2014-2021 рр. Іван Козленко.

Метою було відтворити історію українського кіно цікавою і нетривіальною для людей та розповісти її нестереотипно.

Держкіно планує передати всі архіви новим установам, які ще на стадії створення: Українській анімаційний студії та Науковому центру кінематографії України. Головним аргументом Держкіно є те, що Довженко-центр є лише зберігачем фільмофонду.

Голова Держкіно Марина Кудчерук запевняє, що метою реорганізації є “розвантаження та розділення функцій для розвитку підприємств”. Тому Державне агентство з питань кіно хоче забрати сім тисяч фільмів у Довженко-центру.

Спеціальних умов для зберігання старих плівок та інших фільмів у новостворених установах немає. Очільник чеського архіву і міжнародна спільнота здивовані подібним рішенням.

Зміни заплановані дуже дивним чином, виглядають як знищення культурної інституції і є дуже загрозливими у будь-який час, — каже директор Народного фільмового фонду Чехії Міхал Брегант.

Саме Довженко-центр є юридичною особою, яка представляє український культурний спадок на міжнародній арені й дозволяє йому продовжувати життя. Петиція щодо центру набрала необхідні 25 тис. підписів.

Проте Кабмін відповів тими ж тезами, що й оперує Держкіно. Тож якісний культурний осередок все ще можуть позбавити колекцій, які зібрали великою мірою співробітники Довженко-центру.

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