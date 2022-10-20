Вітчизняному кіно бути! В Україні стартував шостий Київський тиждень критики: деталі заходу

Попри війну в Україні стартує шостий Київський тиждень критики. Це міжнародний фестиваль арт-кіно.

Його генеральний директор Денис Іванов розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про виживання українського кінематографа під час повномасштабного вторгнення Росії.

З 20 по 26 жовтня у кінотеатрі Жовтень покажуть шість найголовніших українських фільмів, які побували на найпрестижніших міжнародних фестивалях за останній рік, та світові хіти.

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І хоч концепція фестивалю спрямована на ігрове кіно, все одно тема війни так чи інакше присутня в кожному представленому вітчизняному фільмі.

Ми вирішили чинити опір, тому що це наша культура. Це частина нашої гідності — продовжувати працювати в культурі, — ділиться Іванов.

Відкриватиме фестиваль картина Трикутник смутку режисера Рубена Естлунда, що цьогоріч отримала головну нагороду Канн.

— Це фасадна частина фестивалю, за якою ховається ще багато міжнародних фільмів, — зазначає гендиректор Київського тижня критики.

Організатори заходу мають кілька планів Б на випадок відключення електроенергії або повітряних тривог. Тож програма фестивалю обіцяє бути насиченою.

Фільми — один зі способів відволіктись й поринути в іншу реальність. Читай, що подивитись у кінотеатрах у жовтні.

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