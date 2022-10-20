Lifestyle

Вітчизняному кіно бути! В Україні стартував шостий Київський тиждень критики: деталі заходу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 20:30

Більше відео
0:03:54
Календар з військовими ЗСУ - благодійна акція на підтримку ЗСУ
Песець на Росії та усміхнений Залужний — волонтери випустили календар із фото наших військових
0:03:39
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT
Під щільним вогнем та звуки “прильотів” — дивись навчання бойових медиків за міжнародними стандартами NAEMT
0:03:08
Дім з конопель
Дім із конопель! На Львівщині зводять будинки, в яких всі мріють жити
Чому вимикають електроенергію в Україні - пояснення Укренерго
Кожен не увімкнений чайник — це допомога. Українців просять економити енергію вранці та ввечері
Дивитись більше

Останні відео
0:03:27
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт

Незламні навіть після поранень! Українські військові готові повертатися на фронт відразу з лікарні
0:05:45
Київський тиждень критики 2022 - що це за захід
Вітчизняному кіно бути! В Україні стартував шостий Київський тиждень критики: деталі заходу
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Ліз Трасс пішла у відставку — що відбувається у Великій Британії
0:12:24
Яка ситуація з енергетичною сферою України: чи працюватиме вона
Розглядають різні сценарії! Яка ситуація з енергетичною сферою та чому зараз так важливо економити світло
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Робота громадського транспорту в Києві 20 жовтня - зміни в маршрутах
Робота громадського транспорту в Києві сьогодні: зміни на тролейбусних маршрутах
карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:42
Російський окупант про ставлення, як до тварин — перехоплені розмови
А чого очікували? Поранений окупант жаліється, що російські командири ставляться до солдатів, як до тварин
0:02:21
деокупація Михайлівки
Тримали в підвалах і змушували голосувати: що пережили люди під час окупації Михайлівки
Зеленський отримав премію імені Андрія Сахарова
За свободу думки! Український народ та президент Зеленський отримали премію Сахарова-2022
Більше відео
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт
Читати далі
Незламні навіть після поранень! Українські військові готові повертатися на фронт відразу з лікарні
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Читати далі
Ліз Трасс пішла у відставку — що відбувається у Великій Британії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь