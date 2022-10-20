Отечественному кино быть! В Украине стартовала шестая Киевская неделя критики: детали мероприятия

Несмотря на войну, в Украине стартует шестая Киевская неделя критики. Это международный фестиваль арт-кино.

Его генеральный директор Денис Иванов рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о выживании украинского кинематографа во время полномасштабного вторжения России.

С 20 по 26 октября в кинотеатре Октябрь покажут шесть главных украинских фильмов, побывавших на самых престижных международных фестивалях за последний год, и мировые хиты.

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И хотя концепция фестиваля направлена ​​на игровое кино, тема войны все равно присутствует в каждом представленном отечественном фильме.

Мы решили сопротивляться, потому что это наша культура. Это часть нашего достоинства — продолжать работать в культуре, — делится Иванов.

Открывать фестиваль будет картина Треугольник печали режиссера Рубена Эстлунда, получившая в этом году главную награду Канн.

— Это фасадная часть фестиваля, за которой скрывается много международных фильмов, — отмечает гендиректор Киевской недели критики.

Организаторы мероприятия имеют несколько планов Б на случай отключения электроэнергии или воздушных тревог. Так что программа фестиваля обещает быть насыщенной.

Фильмы — один из способов отвлечься и погрузиться в другую реальность. Читай, что посмотреть в кинотеатрах в октябре.

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