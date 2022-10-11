Лишитися (не) можна: вистава про опір окупації Херсона — чому це варто побачити

Документальна історія про опір окупації Херсона — не на екрані, а на сцені! Артисти Херсонського академічного театру імені Куліша разом із відомою актрисою Риммою Зюбіною готують у столиці виставу Лишитися (не) можна..

Вистава про опір окупації Херсона — Лишитися (не) можна

Ця вистава про те, чому Херсон був, є і буде українським. Про його численні мітинги, про людей, які були змушені поїхати, і про тих, хто, на жаль, не зміг цього зробити.

Як усе це було, актори згадають разом із глядачами. Чи не вперше їм не потрібно вчити текст та вживатися в ролі. Кожен актор грає себе, розповідаючи свою історію порятунку.

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“Я не хотіла їхати тому, що тут залишаються друзі й рідні люди”, “Я не хотів, щоб у нашій квартирі жили орки”, — це фрагменти вистави.

Зараз тривають репетиції вистави в Києві. Ролі виконують шестеро артистів, четверо з них — актори Херсонського театру імені Куліша, які виїхали з окупації навесні.

Часто є хибна думка, що залишилися в окупації лише фанати “узького міра”. Ми розповідаємо, наскільки складно виїхати, — каже режисер-постановник вистави Євгеній Резніченко.

Подружжя акторів Руслан Вишневецький та Євгенія Кірсанова розповідають, що на те, щоб виїхати з Херсона, пішло 20 днів та п’ять спроб.

На блокпосту знайшли фотографії з проукраїнського мітингу, потім допитували майже чотири години. Це було жорстко, — розповідає акторка Євгенія Кірсанова.

Російські окупанти дозволили виїхати після того, як їм заплатили.

Як створювалась вистава Лишитися (не) можна

Для постановки режисери збирали свідчення кожного актора, з яких потім склали сценарій. Підтримала проект і зіграла одну з ролей відома українська акторка Римма Зюбіна.

Щоб зробити свою героїню максимально правдивою, вона особисто познайомилась із прототипом персонажа.

Документальний театр так і створюється. Моя сюжетна лінія — справжня історія родини, в якій син служив у ЗСУ, а до родини вривалась окупанти з обшуками, — розповідає акторка Римма Зюбіна.

Актори запрошують на виставу 12 та 16 жовтня у столичний театр імені Лесі Українки.

Раніше ми розповідали, як кияни співали в метро, доки на місто летіли російські ракети.

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