Як тебе не любити, Києве мій?Українці співали в метро, доки на місто летіли російські ракети

Сьогодні вранці, 10 жовтня, Росія безжально завдала масових ракетних ударів по території України. Ворог влучив по об’єктах цивільної інфраструктури в багатьох областях.

Але українці мають незламний дух. В укриттях та бомбосховищах під обстрілами вони продовжують співати українських пісень. Так у київському метро звучала усім знайома пісня Як тебе не любити, Києве мій.

Окупантів не бояться навіть діти, які в темних коридорах під час обстрілів також продовжують співати. Маленькі українці розуміють, що відбувається. Вже знають, де укриття в їхніх садочках та як діяти у разі повітряної тривоги. Шкода, що наші діти змушені бачити усю російську жорстокість.

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Ранок у столиці почався з вибухів у центральній частині міста. Місцева влада відразу підтвердила вибухи. На жаль, є жертви та поранені. Раніше ми розповідали про ранковий обстріл Києва.

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