Як тебе не любити, Києве мій? Украинцы пели в метро, пока на город летели российские ракеты

Сегодня утром, 10 октября, Россия безжалостно нанесла массовые ракетные удары по территории Украины. Враг попал по объектам гражданской инфраструктуры во многих областях.

Но у украинцев есть несокрушимый дух. В укрытиях и бомбоубежищах под обстрелами они продолжают петь украинские песни. Так в киевском метро звучала всем знакомая песня Як тебе не любити, Києве мій.

Оккупантов не боятся даже дети, которые в темных коридорах во время обстрелов также продолжают петь. Маленькие украинцы понимают, что происходит. Уже знают, где находятся укрытия в их садиках и как действовать в случае воздушной тревоги. Жаль, что наши дети видят всю российскую жестокость.

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