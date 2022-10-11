Лишитися (не) можна: спектакль о сопротивлении оккупации Херсона — почему это стоит увидеть

Документальная история о сопротивлении оккупации Херсона — не на экране, а на сцене! Артисты Херсонского академического театра имени Кулиша вместе с известной актрисой Риммой Зюбиной готовят в столице спектакль.

Спектакль о сопротивлении оккупации Херсона — Лишитися (не) можливо

Этот спектакль о том, почему Херсон был, есть и будет украинским. О его многочисленных митингах, о людях, вынужденных уехать, и о тех, кто, к сожалению, не смог этого сделать.

Как все это было, актеры вспомнят вместе со зрителями. Едва ли не впервые им не нужно учить текст и вживаться в роли. Каждый актер играет себя, рассказывая свою историю спасения.

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“Я не хотела уезжать потому, что здесь остаются друзья и родные люди”, “Я не хотел, чтобы в нашей квартире жили орки”, — это фрагменты спектакля.

Сейчас продолжаются репетиции спектакля в Киеве. Роли исполняют шесть артистов, четверо из них — выехавшие из оккупации весной актеры Херсонского театра имени Кулиша.

Часто есть заблуждение, что в оккупации остались только фанаты “узкого мира”. Мы рассказываем, насколько сложно уехать, — говорит режиссер-постановщик спектакля Евгений Резниченко.

Супруги актеров Руслан Вишневецкий и Евгения Кирсанова рассказывают: на то, чтобы уехать из Херсона, ушло 20 дней и пять попыток.

На блокпосту нашли фотографии с проукраинского митинга, затем допрашивали почти четыре часа. Это было жестко, — рассказывает актриса Евгения Кирсанова.

Российские оккупанты разрешили уехать после того, как им заплатили.

Как создавался спектакль Лишитися (не) можливо

Для постановки режиссеры собирали показания каждого актера, из которых затем составили сценарий. Поддержала проект и сыграла одну из ролей известная украинская актриса Римма Зюбина.

Чтобы сделать свою героиню максимально правдивой, она лично познакомилась с прототипом персонажа.

Документальный театр так и создается. Моя сюжетная линия — настоящая история семьи, в которой сын служил в ВСУ, а в семью врывались оккупанты с обысками, — рассказывает актриса Римма Зюбина.

Актеры приглашают на спектакль 12 и 16 октября в столичный театр имени Леси Украинки.

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