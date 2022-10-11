Лишитися (не) можна: спектакль о сопротивлении оккупации Херсона — почему это стоит увидеть

Документальная история о сопротивлении оккупации Херсона — не на экране, а на сцене! Артисты Херсонского академического театра имени Кулиша вместе с известной актрисой Риммой Зюбиной готовят в столице спектакль.
Этот спектакль о том, почему Херсон был, есть и будет украинским. О его многочисленных митингах, о людях, вынужденных уехать, и о тех, кто, к сожалению, не смог этого сделать.
Как все это было, актеры вспомнят вместе со зрителями. Едва ли не впервые им не нужно учить текст и вживаться в роли. Каждый актер играет себя, рассказывая свою историю спасения.
“Я не хотела уезжать потому, что здесь остаются друзья и родные люди”, “Я не хотел, чтобы в нашей квартире жили орки”, — это фрагменты спектакля.
“Я не хотела уезжать потому, что здесь остаются друзья и родные люди”, “Я не хотел, чтобы в нашей квартире жили орки”, — это фрагменты спектакля.
Сейчас продолжаются репетиции спектакля в Киеве. Роли исполняют шесть артистов, четверо из них — выехавшие из оккупации весной актеры Херсонского театра имени Кулиша.
Часто есть заблуждение, что в оккупации остались только фанаты “узкого мира”. Мы рассказываем, насколько сложно уехать, — говорит режиссер-постановщик спектакля Евгений Резниченко.
Часто есть заблуждение, что в оккупации остались только фанаты “узкого мира”. Мы рассказываем, насколько сложно уехать, — говорит режиссер-постановщик спектакля Евгений Резниченко.
Супруги актеров Руслан Вишневецкий и Евгения Кирсанова рассказывают: на то, чтобы уехать из Херсона, ушло 20 дней и пять попыток.
На блокпосту нашли фотографии с проукраинского митинга, затем допрашивали почти четыре часа. Это было жестко, — рассказывает актриса Евгения Кирсанова.
На блокпосту нашли фотографии с проукраинского митинга, затем допрашивали почти четыре часа. Это было жестко, — рассказывает актриса Евгения Кирсанова.
Российские оккупанты разрешили уехать после того, как им заплатили.
Для постановки режиссеры собирали показания каждого актера, из которых затем составили сценарий. Поддержала проект и сыграла одну из ролей известная украинская актриса Римма Зюбина.
Чтобы сделать свою героиню максимально правдивой, она лично познакомилась с прототипом персонажа.
Документальный театр так и создается. Моя сюжетная линия — настоящая история семьи, в которой сын служил в ВСУ, а в семью врывались оккупанты с обысками, — рассказывает актриса Римма Зюбина.
Документальный театр так и создается. Моя сюжетная линия — настоящая история семьи, в которой сын служил в ВСУ, а в семью врывались оккупанты с обысками, — рассказывает актриса Римма Зюбина.
Актеры приглашают на спектакль 12 и 16 октября в столичный театр имени Леси Украинки.
Ранее мы рассказывали, как киевляне пели в метро, пока на город летели российские ракеты.
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