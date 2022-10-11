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Лишитися (не) можна: спектакль о сопротивлении оккупации Херсона — почему это стоит увидеть

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 11 октября 2022, 22:00

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Авторские ножи, печки и обереги! Кузня в Днепре работает на нужды фронта
Лишитися (не) можна: спектакль о сопротивлении оккупации Херсона — почему это стоит увидеть
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