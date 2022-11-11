Lifestyle

Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 11 Листопада 2022, 21:00

Більше відео
0:02:46
Прихисток для евакуйованих котів у Черкасах
З-під обстрілів у котохаб: як черкаські волонтери опікуються евакуйованими пухнастиками
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
0:12:23
Новації у навчанні
Інтерактивні застосунки для школярів без інтернету та дипломи у Дії: Шкарлет про новації в освіті
0:05:11
Українці масово скуповують павербанки та генератори
Від свічок до сонячних панелей — що українці масово скуповують на ринку для виживання без світла
Дивитись більше

Останні відео
0:02:08
Ловці Шахедів

Ловці шахідів: у Миколаєві створили екіпаж, який полює на дронів-камікадзе
0:03:33
Медики Дніпра
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
0:03:40
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Чому Путін здав Херсон - пояснення політичного аналітика
Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ
0:13:36
Як минув саміт ACEAN — користь для українського бізнесу
Нові можливості для українського бізнесу: як пройшов саміт ASEAN та про що вдалось домовитися
Херсон
Нескорений та назавжди вільний! Херсон звільнено офіційно — ЗСУ зайшли у місто
0:00:12
Обмін полоненими
Ми повернемо усіх! Обмін полоненими 11 листопада: кого вдалося визволити
0:03:11
Як волонтери будують дім для великої родини з Маріуполя
Непереможні, коли об’єднуємося! Як волонтери з усієї країни будують дім для родини з десятьма дітьми
0:02:58
Результати виборів США
Для України нічого не зміниться! Заяви Байдена і Трампа про проміжні вибори до Конгресу США
Ситуація в Херсоні наразі: відведення військ, звільнені території та звернення Зеленського
Ситуація в Херсонській області: просування ЗСУ, спротив ворога та гуманітарна криза в Херсоні
Більше відео
Медики Дніпра
Читати далі
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
Чому Путін здав Херсон - пояснення політичного аналітика
Читати далі
Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь