Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову

Українська — мова перемоги. З таким меседжем напередодні відбувся форум, присвячений важливості української мови у суспільстві. У заході взяли участь українські чиновники, актори, артисти та блогери.

Читай, хто з відомих людей перейшов на українську, в матеріалі.

Хто з відомих людей перейшов на українську

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс під час форуму звернулася українською:

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Володіння українською дає нам величезну перевагу у вигляді глибшого розуміння історії, культури та всього, що відбувається в Україні.

Розмовну українську вона опанувала за три роки, тоді як частина українців почала переходити на рідну мову лише після повномасштабного російського вторгнення.

Люди відчувають відторгнення від тої мови, якою дають накази їх вбивати. Ми хочемо мотивувати українців переходити на державну, пояснити, для чого це потрібно, — розповідає організаторка форуму Наталка Федечко.

Модераторкою форуму стала ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт. Вона родом з Харкова і раніше в побуті спілкувалася російською. Але окупація Криму та війна на Сході змінили світогляд усієї родини.

Ми почали поступово переходити лише 2014-го. Це була лагідна українізація. Зараз я вважаю, що українська мова має бути всюди. Адже ми — не брати, і мова це підтверджує, — каже вона.

Організатори форуму запросили на захід як представників влади, так і лідерів думок — акторів, артистів та блогерів. Для більшості присутніх саме 24-го лютого стало стимулом викреслити російську зі свого лексикону.

Стимул переходити на українську

Після 24-го лютого мені просто стало соромно говорити російською. Не тому що так диктує світ, а тому, що так хоче моя душа, — розповідає блогерка Аліна Шаманська.

Державною навіть у побуті тепер говорять ледь не всі українські актори. Ірма Вітовська остаточно перейшла на українську після Іловайської трагедії. Нині робить лише вимушені винятки.

Для інформаційних каналів, які спрямовані на окуповані території чи на російське населення, я використовую російську для контрпропаганди, — каже акторка Ірма Вітовська.

За останні вісім місяців почали спілкуватися виключно українською і більшість захисників України. По-перше, це найкращий ідентифікатор: свій — чужий. Але свою роль зіграли й українські артисти.

З 24-го лютого більшість українських виконавців почали робити гарні пісні українською. Це дає прогрес, адже люди слухають українською і сприймають її, — розповідає військовослужбовець НГУ Богдан Кротевич.

Ми живемо в часи, коли говорити українською просто круто, бо це — мова переможців, — додають військові.

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