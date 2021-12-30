Лапка к лапке спасает жизнь — благотворительная акция от АЛЛО. Как можно помочь

Предновогодние дни полны надежд на чудеса и добрые дела.

По данным ВОЗ, в Украине выявляют за год более тысячи случаев онкологии у детей до четырнадцати лет.

Чтобы помочь онкобольным детям и ускорить их выздоровление, национальный маркетплейс АЛЛО во главе с основателем Дмитрием Деревицким начал благотворительную акцию Лапка к лапке спасает жизнь.

Ее цель – сбор средств на лечение детей, подопечных фонда Таблеточки.

С 24 декабря 2021 года по 31 января 2022 года клиенты, покупатели и все желающие могут приобрести в магазинах АЛЛО и на маркетплейсе allo.ua благотворительную наклейку-магнит с изображением лапки черно-оранжевого тигренка, символа нового года, и таким образом сделать хорошее дело.

По итогам января компания АЛЛО удвоит собранную сумму и направит средства благотворительному фонду для помощи детям.