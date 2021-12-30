Лапка до лапки рятує життя – благодійна акція від Алло. Як можна допомогти

Передноворічні дні сповнені надій на дива і добрі справи.

За даними ВООЗ, в Україні виявляють за рік понад тисячу випадків онкології у дітей до чотирнадцяти років.

Щоб допомогти онкохворим дітям та пришвидшити їх одужання, національний маркетплейс АЛЛО на чолі із засновником Дмитром Деревицьким розпочав благодійну акцію Лапка до лапки рятує життя.

Її мета – збір коштів на лікування дітей, підопічних фонду Таблеточки.

З 24 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року клієнти, покупці та усі охочі можуть придбати в магазинах АЛЛО та на маркетплейсі allo.ua благодійну наліпку-магніт із зображенням лапки чорно-помаранчевого тигреняти, символу нового року, та в такий спосіб зробити добру справу.

За підсумками січня компанія АЛЛО подвоїть зібрану суму та направить кошти благодійному фонду – для допомоги дітям.