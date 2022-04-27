Когда-то экзотика, а сегодня — обыденность: как проходят театральные представления в бомбоубежищах

Украинские театры постепенно возвращаются к работе. Показывают представления либо в укрытиях, либо рядом с ними.

Актеры и режиссеры рассказывают: несмотря на войну, у зрителей сейчас большой спрос. Люди идут, потому что стремятся хотя бы на час забыться. Такой ажиотаж театральное сообщество помнит с 2014 года, когда украинцы больше стали ходить в театры и интересоваться нашей культурой.

Спектакли в бомбоубежище показывали в Ивано-Франковском драмтеатре еще до полномасштабной войны, но тогда это была экзотика, а ныне — обыденность. Постановки показывают три раза в неделю. Начинают после обеда, чтобы не нарушать комендантский час. Для переселенцев актеры работают бесплатно.

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Один из самых популярных в столице Национальный академический театр имени Леси Украинки уже два месяца как не российской драмы. 96 лет его знали именно так. Путь к украинизации здесь начался еще до войны.

Нужно было понять, что это единогласное решение. Мы решили, что так больше продолжаться не может. Когда 24 февраля началась агрессия, это так ужасно было, что стало последней каплей.

Об этом рассказал директор-распорядитель и народный артист Кирилл Кашликов.

В репертуаре сейчас 60 спектаклей, восемь из которых уже готовы к показу на украинском языке. Пока принимают до 150 зрителей на камерной сцене — она в шаге от убежища. Билеты раскупают в считанные дни.

Возвращаются на сцену и актеры Национального театра имени Ивана Франко, но в помещении театра пока не будут ставить пьес из соображений безопасности. Будут работать на других сценах. В репертуаре, прежде всего, украинская классика.

Наша нация испокон веков славится творчеством и умением рифмовать. Именно в трудные времена появлялись самые известные произведения украинских классиков — Лины Костенко, Василия Стуса, Владимира Сосюры, Ивана Франко и многих других поэтов и поэтесс.

Стихи о войне в Украине теперь наполняются новыми смыслами. Мы собрали пять чувственных произведений поэзии.