Возможность творить: страны ЕС оказывают финансовую помощь украинским деятелям культуры

Европейские государства продолжают поддерживать украинских деятелей культуры и их семьи, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть дома и остались без источников постоянного дохода.

Кроме международного фонда Creators for Ukraine, благодаря которому финансовую помощь получили сотни украинских авторов и музыкантов, с инициативой предоставить возможность творить и достойно жить в новых условиях выступили организации коллективного управления авторскими правами Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Читай подробнее о выплатах в каждой стране.

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Польша

Польское общество авторов ZAiKS, партнер общественной организации Украинское агентство по авторским и смежным правам (ГО УААСП), назначает помощь в размере 5000 злотых гражданам Украины, привлеченным к художественной и культурной среде Украины, или членам их семей.

Для подачи заявки необходимо иметь оформленный PESEL в период с 24 февраля 2022 года. С более подробными правилами предоставления помощи можно ознакомиться на сайте общества ZAiKS.

Также если вы организуете деятельность в сфере искусства, культуры и художественного образования для пострадавших от войны в Украине, вы можете подать заявку на получение гранта от фонда ZAiKS под названием Creators for Ukraine.

Заявки, заполненные на польском или украинском языке, принимаются с помощью онлайн-формуляра. Максимальная сумма гранта составляет 20 000 злотых. Со всеми правилами предоставления грантов можно ознакомиться в уставе на странице грантовой программы.

Чехия

Чешская организация коллективного управления OSA — Ochranný svaz autorský инициировала финансовую поддержку украинских музыкантов и их семей.

Главная цель — поддержать деятелей культуры и предоставить возможность работать по профессии в достойных условиях. Для получения выплаты нужно заполнить заявку на сайте.

Литва

Министерство культуры Литвы предлагает деятелям культуры и искусства из Украины, получившим временное убежище на их территории, стипендию в размере 1800 евро.

Для подачи заявки на выплату деятелям необходимо предоставить письмо о сотрудничестве с литовскими культурными организациями.

Таким образом, украинцы получают не только финансовую поддержку, но и возможность продолжать профессиональную деятельность в отраслях:

архитектуры;

библиотечного дела;

цирка;

изобразительного искусства;

дизайна;

этнической культуры и народного искусства;

фотографии;

культурного наследия;

литературы;

музейного дела;

музыки;

танца;

междисциплинарного искусства и театра.

Более подробно ознакомиться с условиями получения стипендии и перечнем организаций, желающих сотрудничать с украинскими деятелями, можно на сайте Министерства культуры Литвы.

Словакия

Словацкое авторское общество SOZA Slovenský ochranný zvaz autorský с помощью платформы Donio продолжает сбор средств для помощи Украине. В настоящее время удалось собрать более 28 000 евро.

В ближайшее время SOZA планирует объявить программу поддержки украинских авторов, следите за новостями на сайте.

Также Художественный совет Фонда поддержки искусств (FPU) опубликовал свое предложение о предоставлении грантов украинским культурным деятелям. За более подробной информацией переходите по ссылке.

Все актуальные выплаты в странах Европы от авторских сообществ можно узнавать на официальной странице общественной организации УААСП в Facebook.

Работа украинских театров во время войны достаточно необычна. Актеры показывают представления либо в укрытиях, либо рядом с ними. Тем не менее спрос от зрителей оживлен, ведь люди хотят хоть на часок забыть о горькой реальности.