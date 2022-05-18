Возможность творить: страны ЕС оказывают финансовую помощь украинским деятелям культуры

Европейские государства продолжают поддерживать украинских деятелей культуры и их семьи, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть дома и остались без источников постоянного дохода.
Кроме международного фонда Creators for Ukraine, благодаря которому финансовую помощь получили сотни украинских авторов и музыкантов, с инициативой предоставить возможность творить и достойно жить в новых условиях выступили организации коллективного управления авторскими правами Польши, Чехии, Литвы и Словакии.
Читай подробнее о выплатах в каждой стране.
Польское общество авторов ZAiKS, партнер общественной организации Украинское агентство по авторским и смежным правам (ГО УААСП), назначает помощь в размере 5000 злотых гражданам Украины, привлеченным к художественной и культурной среде Украины, или членам их семей.
Для подачи заявки необходимо иметь оформленный PESEL в период с 24 февраля 2022 года. С более подробными правилами предоставления помощи можно ознакомиться на сайте общества ZAiKS.
Также если вы организуете деятельность в сфере искусства, культуры и художественного образования для пострадавших от войны в Украине, вы можете подать заявку на получение гранта от фонда ZAiKS под названием Creators for Ukraine.
Заявки, заполненные на польском или украинском языке, принимаются с помощью онлайн-формуляра. Максимальная сумма гранта составляет 20 000 злотых. Со всеми правилами предоставления грантов можно ознакомиться в уставе на странице грантовой программы.
Чешская организация коллективного управления OSA — Ochranný svaz autorský инициировала финансовую поддержку украинских музыкантов и их семей.
Главная цель — поддержать деятелей культуры и предоставить возможность работать по профессии в достойных условиях. Для получения выплаты нужно заполнить заявку на сайте.
Министерство культуры Литвы предлагает деятелям культуры и искусства из Украины, получившим временное убежище на их территории, стипендию в размере 1800 евро.
Для подачи заявки на выплату деятелям необходимо предоставить письмо о сотрудничестве с литовскими культурными организациями.
Таким образом, украинцы получают не только финансовую поддержку, но и возможность продолжать профессиональную деятельность в отраслях:
Более подробно ознакомиться с условиями получения стипендии и перечнем организаций, желающих сотрудничать с украинскими деятелями, можно на сайте Министерства культуры Литвы.
Словацкое авторское общество SOZA Slovenský ochranný zvaz autorský с помощью платформы Donio продолжает сбор средств для помощи Украине. В настоящее время удалось собрать более 28 000 евро.
В ближайшее время SOZA планирует объявить программу поддержки украинских авторов, следите за новостями на сайте.
Также Художественный совет Фонда поддержки искусств (FPU) опубликовал свое предложение о предоставлении грантов украинским культурным деятелям. За более подробной информацией переходите по ссылке.
Все актуальные выплаты в странах Европы от авторских сообществ можно узнавать на официальной странице общественной организации УААСП в Facebook.
Работа украинских театров во время войны достаточно необычна. Актеры показывают представления либо в укрытиях, либо рядом с ними. Тем не менее спрос от зрителей оживлен, ведь люди хотят хоть на часок забыть о горькой реальности.