Лиман до сих пор испытывает последствия российского нашествия — страшная разруха и отвратительные символы

Более месяца, как освобождены. Жители деоккупированного Лимана привыкают жить без российских армейцев на улицах города, но те до сих пор напоминают о себе.

Если не символикой, которую оккупанты покидали на каждом шагу, то ракетными обстрелами жилых кварталов.

В город удалось вернуть электроснабжение всего несколько недель назад. И то сейчас исчезает из-за веерных отключений.

Отопительный сезон здесь вряд ли начнется, а воду люди берут из дворовых колонок. Когда-то городок с рабочими местами и ухоженными улицами сейчас превращен в сплошную руину. В городе нет ни одного дома, который не посечен “шрамами войны”.

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— Что мы, согрешили? Лиман — не стратегический огород. Ничего! Ничего здесь нет такого! Пришли, разбили нас, разбили все дома, все на свете, — с грустью в голосе говорит местная жительница Вера.

Теперь люди надеются, что украинские защитники отгонят врага еще дальше. Чтобы и вражеская артиллерия до них не долетала.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что происходит в освобожденном Лимане сейчас.