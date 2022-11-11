Украина

Лиман до сих пор испытывает последствия российского нашествия — страшная разруха и отвратительные символы

Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV 11 ноября 2022, 23:00

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