Лиман досі відчуває наслідки російської навали — страшна розруха та огидні символи

Понад місяць, як звільнені. Мешканці деокупованого Лиману звикають жити без російських армійців на вулицях міста, але ті й досі нагадують про себе.

Якщо не символікою, яку окупанти полишали на кожному кроці, то ракетними обстрілами житлових кварталів.

Загалом у місті лише кілька тижнів тому вдалось повернути електропостачання. І те нині зникає через віялові відключення.

Опалювальний сезон тут навряд чи розпочнеться, а воду люди беруть з дворових колонок. Колись містечко з робочими місцями та доглянутими вулицями перетворено на суцільну руїну. У місті не має жодного будинку, який не позначений “шрамами війни”.

Зараз також дивляться

— Що ми, нагрішили? Лиман — не стратегічне місто. Нічого! Нічого тут нема такого! Пришли, розбили нас, розтрощили всі будинки, усе на світі, — із сумом в голосі каже місцева жителька пані Віра.

Тепер люди сподіваються, що українські захисники відженуть ворога ще далі. Щоб і ворожа артилерія до них не долітала.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що відбувається у звільненому Лимані зараз.