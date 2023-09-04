Имеет хозяйство и большую мечту. Что о себе рассказал исполнитель легендарной песни о Пасхе

Он возится с козой, мечтает стать строителем и называет себя свободным человеком.

А ещё — поет о куличе и колбаске к Пасхе.

Пятилетний блоггер Матвей Брус, несмотря на свою популярность, до сих пор не забывает о любимом деле — фермерстве.

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Парень все делает как взрослые: режет себе овощи на салат, кормит кур, собирает яйца и возится с козой.

Папа Матвея Владимир и сам блогер, говорит: сын подрастает достойным ему конкурентом.

— Матвею это интересно, аудитория выросла, но звездной болезни у него нет, — говорит папа.

Сейчас дети Украины помогают своей родине так, как могут. Герои нашего другого материала продают вещи и изделия, чтобы задонатить эти средства в ВСУ.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

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