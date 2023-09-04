Має господарство та велику мрію. Що про себе розповів виконавець легендарної пісні про Великдень

Він порається біля кози, мріє стати будівельником та називає себе вільною людиною.

А ще — співає про паску та ковбаску до Великодня.

П’ятирічний блогер Матвій Брус попри свою популярність досі не забуває про улюблену справу — фермерство.

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Хлопець все робить, як дорослі: ріже собі овочі на салат, годує курей, збирає яйця та порається з козою.

Тато Матвія пан Володимир й сам блогер, тож каже: син підростає гідним йому конкурентом.

— Матвієві це цікаво, аудиторія зросла, але зіркової хвороби він не має, — каже тато.

Нині діти України допомагають своїй батьківщині так, як тільки можуть. Герої нашого іншого матеріалу продають речі та вироби, аби задонатити ці кошти на ЗСУ.

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