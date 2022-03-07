Мы их потихоньку, как салями, съедим: Арестович о постепенном уничтожении и бессилии врага

Алексей Арестович действует не только как успокаивающее украинцев, но и как настоящее предупреждение нашим врагам. Сегодня советник главы Офиса Президента рассказал, какие успехи у наших военных и почему не стоит бояться армии оккупанта.

Во-первых, украинским военным удалось практически растворить врага между Харьковом и Сумами, разбив огромную группировку войск России, которая должна была идти на Киев. Их сейчас просто нет.

Захватчики частично убиты, частично переброшены под Харьков и там же остановлены, кто-то из них отдельно отошел подальше и зализывает раны.

Не нужно бояться. Российская армия не сильна, она просто длинна. Мы их потихоньку, как салями, съедим, добавил Алексей Арестович.

По его словам, за минувшие сутки российские войска практически не продвинулись.

В Харьковской области их выбили из Чугуева, избивают их под Николаевом, под Киевом их накрывают артиллерией – за 10 дней войска РФ не прошли маленькие пригороды, Бучу и Гостомель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему будущее континента решаем мы. Кроме того, речь шла и о шагах правительства по поддержке населения и ситуации на дипломатическом и военном фронтах.