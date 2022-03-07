Выступление Зеленского: будущее континента решаем мы!

Ежедневные обращения президента Украины Владимира Зеленского поддерживают боевой дух украинцев и не дают потерять веру в светлое будущее.

Сегодня Зеленский рассказал, какая ситуация на дипломатическом и военном фронтах, а также какие шаги предпринимает правительство для поддержки населения.

Дипломатический фронт

— Снова говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Помогают. Работаем. Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и главой итальянского правительства Марио Драги.

С президентом Франции Эмануэлем Макроном и премьер-министром Индии Моди. Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, усилят Украину, — сказал Зеленский.

Миру следует принимать новые санкционные решения против РФ: бойкот российского экспорта и отказ от нефти и нефтепродуктов из России.

Военный фронт

Ночью оккупанты ударили по жилым районам Николаева из реактивной артиллерии.

Снова били по спальным районам Харькова и других городов. Такие атаки не имеют никакого военного смысла, это просто террор.

Держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других населенных пунктов, которые удалось временно захватить оккупанту.

Действия правительства

Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам.

ФЛПы первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных Сил и других защитных формирований, в частности терробороны.

Правительство приняло решение об освобождении от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

Все это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения.

Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о существенном прогрессе в поставке Украине оружия от западных партнеров. Читай, что рассказал Резников о поставках в Украину нового оружия.