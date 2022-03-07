Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо: Арестович про поступове знищення та безсилля ворога

Олексій Арестович діє не лише як заспокійливе на українців, але і як справжнє попередження нашим ворогам. Сьогодні радник голови Офісу Президента розповів які успіхи у наших військових та чому не варто боятись армії окупанта.

По-перше, українським військовим вдалось практично розчинити ворога між Харковом та Сумами, розбивши величезне угруповання військ Росії, яке мало йти на Київ. Їх тепер просто немає.

Загарбників частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, хтось із них окремо відійшов далі та “зализує рани”.

Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо, – додаю Олексій Арестович.

За його словами, за минулу добу російські війська практично не просунулися.

На Харківщині їх вибили з Чугуєва, б’ють їх під Миколаєвом, під Києвом їх накривають артилерією – за 10 днів війська РФ не пройшли маленькі передмістя, Бучу та Гостомель.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому майбутнє континенту вирішуємо ми. Окрім того, йшлося і про кроки уряду задля підтримки населення і ситуацію на дипломатичному та воєнному фронтах.