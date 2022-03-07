Україна

Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо: Арестович про поступове знищення та безсилля ворога

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Березня 2022, 17:07
Олексій Арестович про безсилля ворога

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