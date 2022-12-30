Только ты никому не говори! Что рассказал оккупант в новых перехваченных разговорах

ВСУ сантиметр за сантиметром освобождают нашу землю от российских оккупантов. Ужас на захватчиков наводят и наше оружие, и наши военные.

Один из оккупантов звонил по телефону жене и жаловался, что они вот-вот окажутся в окружении. Об этом мы узнаем из перехваченных разговоров россиян.

Захватчик рассказывает жене о потерях и массовом дезертирстве товарищей в Луганской области.

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Оккупант: Как бы в окружение не попасть, у нас здесь ужас! Только ничего никому не говори: здесь что-то непонятное происходит.

Нас вчера “крыли” сильно! Многие сбежали с позиций, я не знал, как дожить.

Жена оккупанта: А вам нельзя оттуда уйти?

Оккупант: Ты что! Как и куда пойти? Здесь такое происходит… Завтра идем вперед. У нас роты уже не осталось — всего два взвода.

Многие убежали. В Кременной сидят. А у нас здесь ужас.

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