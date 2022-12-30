Только ты никому не говори! Что рассказал оккупант в новых перехваченных разговорах

ВСУ сантиметр за сантиметром освобождают нашу землю от российских оккупантов. Ужас на захватчиков наводят и наше оружие, и наши военные.
Один из оккупантов звонил по телефону жене и жаловался, что они вот-вот окажутся в окружении. Об этом мы узнаем из перехваченных разговоров россиян.
Захватчик рассказывает жене о потерях и массовом дезертирстве товарищей в Луганской области.
Оккупант: Как бы в окружение не попасть, у нас здесь ужас! Только ничего никому не говори: здесь что-то непонятное происходит.
Нас вчера “крыли” сильно! Многие сбежали с позиций, я не знал, как дожить.
Нас вчера “крыли” сильно! Многие сбежали с позиций, я не знал, как дожить.
Жена оккупанта: А вам нельзя оттуда уйти?
Оккупант: Ты что! Как и куда пойти? Здесь такое происходит… Завтра идем вперед. У нас роты уже не осталось — всего два взвода.
Многие убежали. В Кременной сидят. А у нас здесь ужас.
Многие убежали. В Кременной сидят. А у нас здесь ужас.
Но армия РФ не умеет достойно воевать на поле боя: она забрасывает снарядами мирное население. Сегодня под обстрелом оказалась Черниговская область: что известно об обстреле Семеновки — читай в нашем материале.
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