Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах

ЗСУ сантиметр за сантиметром звільняють нашу землю від російських окупантів. Жах на загарбників наводять і наша зброя, і наші військові.

Один з окупантів телефонував дружині та скаржився, що вони ось-ось опиняться в оточенні. Про це ми дізнаємося із перехоплених розмов росіян.

Загарбник розповідає дружині про втрати та масове дезертирство товаришів у Луганській області.

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Окупант: Як би в оточення не потрапити, у нас тут жах! Тільки нічого нікому не кажи: тут щось незрозуміле відбувається.

Нас вчора “крили” сильно! Багато повтікало з позицій, я не знав, як дожити.

Дружина окупанта: А вам не можна звідти піти?

Окупант: Ти що! Як і куди піти? Тут таке коїться… Завтра йдемо на перед. У нас роти вже не залишилося — лише два взводи.

Багато втекли. В Кремінній сидять. А в нас тут жах.

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