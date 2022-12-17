Україна

Відправляють на передову за дезертирство та очікують другої хвилі мобілізації: перехоплені розмови окупантів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 22:00

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