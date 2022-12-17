Відправляють на передову за дезертирство та очікують другої хвилі мобілізації: перехоплені розмови окупантів

Ворог все ніяк не зрозуміє, що України йому не бачити ніколи у складі Росії. На щастя, ЗСУ стали хорошими вчителями для них та не втомлюються пояснювати: тут вони залишаться лише з маленьким нюансом — у землі.

А самі окупанти не шкодують власних солдатів та добре знають, чим закінчиться російсько-українська війна.

У нових перехоплених розмовах окупантів від ГУР дружина росіянина розповідає військовослужбовцю про дезертирство і легке розв’язання цього питання командуванням армії РФ.

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Дружина окупанта: Ось, нам зараз зі штабу (розповіли — ред.): у вас 10 числа має бути наступ. Ви наступаєте… ні, на вас 10-го наступ, а у вас має бути контрнаступ раніше. Ми запитали стосовно повернення додому, відповіли: “Ви що, яке додому, у нас же має бути…” щось там.

Окупант: Ого!

Дружина окупанта: Всіх, хто склав зброю і відмовився воювати, везуть на бойове злагодження, а потім кинуть на передову як контрактників.

Тому не панікуйте, начебто вони додому їдуть. Це не на довго, а потім розпочнеться “м’ясо”.

А ще окупант дізнався: у січні у РФ планують другу хвилю мобілізації: за словами дружини російського військового, забиратимуть рятувальників, вогнеборців, поліціянтів та цивільних людей.

Українців не зламати нічим: навіть за кілька кілометрів від лінії фронту жителі Бахмута не збираються покидати свої домівки та допомагають Україні, як можуть. Історію про жителів Бахмута читай у нашому матеріалі.

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