Отправляют на передовую за дезертирство и ожидают второй волны мобилизации: перехваченные разговоры оккупантов

Враг все никак не поймет, что Украину ему не видеть никогда в составе России. К счастью, ВСУ стали хорошими учителями для них и не устают объяснять: здесь они будут оставаться только с маленьким нюансом — в земле.

А сами оккупанты не щадят своих солдат и хорошо знают, чем закончится российско-украинская война.

В новых перехваченных разговорах оккупантов от ГУР жена россиянина рассказывает военнослужащему о дезертирстве и легком решении этого вопроса командованием армии РФ.

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Жена оккупанта: Вот, нам сейчас из штаба (рассказали — ред.): у вас 10 числа должно быть наступление. Вы наступаете… нет, на вас 10-го наступление, а у вас должно быть контрнаступление раньше. Мы спросили о возвращении домой, ответили: “Вы что, какое домой, у нас же должно быть…” что-то там.

Оккупант: Ого!

Жена оккупанта: Всех, кто сложил оружие и отказался воевать, будут везти на боевое слаживание, а затем бросят на передовую как контрактников.

Поэтому не паникуйте, будто они домой едут. Это ненадолго, а потом начнется “мясо”.

А еще оккупант узнал: в январе в РФ планируют вторую волну мобилизации: по словам жены российского военного, будут забирать спасателей, пожарных, полицейских и гражданских людей.

Украинцев не сломать ничем: даже в нескольких километрах от линии фронта жители Бахмута не собираются покидать свои дома и помогают Украине, как могут. Историю о жителях Бахмута читай в нашем материале.

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