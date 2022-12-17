Украина

Отправляют на передовую за дезертирство и ожидают второй волны мобилизации: перехваченные разговоры оккупантов

Виктория Мельник, редактор сайта 17 декабря 2022, 22:00

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Отправляют на передовую за дезертирство и ожидают второй волны мобилизации: перехваченные разговоры оккупантов
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Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:55
Рудницьке
Разрушенные дома оживают, словно фениксы! Восстановление Рудницкого впечатляет
Больше видео
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Читать дальше
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
Як військовий грає музику на автоматах та Джавелінах
Читать дальше
Музыка — не в инструментах, а в сердце: как военный играет на автоматах, гильзах и Джавелинах

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