Школы Николаева пережили ад, но украинцы не сдаются! Как проходит восстановление уничтоженного россиянами

В Николаеве после массированных обстрелов восстанавливают здания учебных заведений.

Из более 80 учебных заведений разрушения получили более половины. В значительной части пострадали окна и кровля.

Часть здания одного из лицеев города после обстрела оккупантов не уцелела, а страшная взрывная волна зацепила другой корпус и только что отремонтированный спортивный зал.

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Здесь все плакали. Многие из наших малышей еще не знают, что такое страшное событие произошло, — рассказывает директор лицея Наталья Боярская.

Здание лицея им. Николая Аркаса — одна из самых пострадавших от вражеских обстрелов. Памятник архитектуры после попадания ракеты выглядит жутко.

Здание лицея, как и других учебных заведений, уже готовится к масштабной реконструкции, чтобы николаевским ученикам было куда вернуться на учебу.

Крыши уже отремонтировали и заменили новые стеклопакеты, чтобы уберечь уцелевшую мебель и технику. Во многих школьных классах уже ничего не напоминает о страшных обстрелах.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как под Киевом реанимируют лицей после оккупации.