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Украли технику, а детям оставили свои пожитки — как под Киевом реанимируют лицей после оккупации

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 27 октября 2022, 17:30

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Украли технику, а детям оставили свои пожитки — как под Киевом реанимируют лицей после оккупации
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