Украли технику, а детям оставили свои пожитки — как под Киевом реанимируют лицей после оккупации

Более полутысячи детей школы в Катюжанке Киевской области вынуждены учиться дома. Село больше месяца было в оккупации.

Местный лицей россияне разбили так, что ремонт не успели закончить к началу учебного года. В марте захватчики обустроили там свой штаб, а заодно и камеру для пыток.

Позже во дворе школы обнаружили тела убитых местных жителей. Россияне крушили все, что видели. Напоследок украли дорогую мультимедийную технику, а детям оставили свои пожитки и пожелания “мира братьям и сестрам”.

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Все, что они бросили: вещи, берцы, сухпайки, разбитые компьютеры, надписанные классные доски с их пожеланиями. Вокруг все изуродовано, раскурочено. То есть позорились, как могли.

Об этом рассказывает директор лицея Николай Никитчук.

В настоящее время работы на завершающей стадии благодаря деньгам грантов и меценатов. Школа также закупила новенькие автобусы, которые будут возить детей из восьми близлежащих сел.

Уже в ноябре педагоги там ждут шумных школьных переменок.

Неравнодушные украинцы трижды в неделю ездят в села Киевской области, чтобы помогать людям разбирать завалы разрушенных россиянами домов.

Смотри, как волонтеры отстраивают Киевскую область.

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