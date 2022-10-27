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Вкрали техніку, а дітям залишили свої пожитки — як під Києвом реанімують ліцей після окупації

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 27 Жовтня 2022, 17:30

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