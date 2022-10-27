Вкрали техніку, а дітям залишили свої пожитки — як під Києвом реанімують ліцей після окупації

Понад півтисячі дітей школи в Катюжанці, що на Київщині, змушені навчатися вдома. Село понад місяць було в окупації.

Місцевий ліцей росіяни потрощили так, що ремонт не встигли закінчити до початку навчального року. У березні загарбники облаштували там свій штаб, а заразом і катівню.

Пізніше на подвір’ї школи знайшли тіла вбитих місцевих жителів. Росіяни трощили все, що бачили. Наостанок покрали дорогу мультимедійну техніку, а дітям залишили свої пожитки та побажання “миру браттям і сестрам”.

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Усе, що вони кинули: речі, берці, сухпайки, розбиті комп’ютери, надписані класні дошки з їхніми побажаннями. Навколо все понівечено, розкурочено. Тобто ганьбились, як могли.

Про це розповідає директор ліцею Микола Микитчук.

Нині роботи на завершальній стадії завдяки грошам грантів та меценатів. Школа також закупила новенькі автобуси, які возитимуть дітей з восьми прилеглих сіл.

Уже в листопаді педагоги там чекають на галасливі учнівські перерви.

Небайдужі українці тричі на тиждень їздять у села Київської області, щоб допомагати людям розбирати завали зруйнованих росіянами будинків.

Дивись, як волонтери відбудовують Київську область.

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