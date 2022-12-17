Школи Миколаєва пережили пекло, але українці не здаються! Як проходить відбудова знищеного росіянами

У Миколаєві після масованих обстрілів відновлюють будівлі навчальних закладів.

З понад 80 закладів освіти руйнувань зазнали більш ніж половина. У значній частині будівель постраждали вікна та покрівлі.

Частина будівлі одного з ліцеїв міста після обстрілу окупантів не вціліла, а страшна вибухова хвиля зачепила й інший корпус та тільки-но відремонтовану спортивну залу.

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Тут усі плакали. Багато хто з наших малюків ще не знає, що така страшна подія відбулася, — розповідає директорка ліцею Наталія Боярська.

Будівля ліцею ім. Миколи Аркаса — одна з найбільш понівечених ворожими обстрілами. Пам’ятка архітектури після влучання ракети виглядає моторошно.

Будівлю ліцею, як і інших навчальних закладів, вже готують до масштабної реконструкції, щоб миколаївським учням було куди повернутися на навчання.

Дахи вже відремонтували й замінили нові склопакети, щоб вберегти вцілілі меблі та техніку. У багатьох шкільних класах вже нічого не нагадує про страшні обстріли.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як під Києвом реанімують ліцей після окупації.