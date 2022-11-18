Однією ракетою залишили дітей без садочка — збір на відновлення дошкільного закладу в Києві

У травні під час одного з рашистських обстрілів столиці вибуховою хвилею зачепило дошкільний заклад. До війни там працювали і зі звичайною малечею, і з дітьми з інклюзією.

У будівлі повилітали майже всі шибки та двері. На щастя, в момент прильоту тут була лише охорона. Ніхто не постраждав. Але сильних пошкоджень зазнав садок усередині.

Відновлювати заклад взялись волонтери. Замінювати в будівлі потрібно майже всі вікна, ремонтувати систему опалення. З травня вдалось зібрати на ремонт лише однієї невеличкої групи.

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Керівництво садочка після відновлення планує організувати тут центр сім’ї, щоб у перспективі допомагати ще й діткам, які психологічно постраждали від війни, та консультувати їхніх батьків.

Та на реалізацію планів потрібні кошти, яких зараз немає. Збитки оцінюють в мільйони гривень. Тому без збору грошей не обійтись.

Відкриття садочка прискорить навіть найменший внесок. Долучитись до доброї справи можна донатами у благодійний фонд Заново, який займається цим проектом.

Реквізити:

Код ЄДРПОУ: 44659830

IBAN: UA933052990000026007035021209 (UAH)

UA513052990000026003005028537 (USD)

UA133052990000026005015025294 (EUR)

PayPal: renovate.charitable@gmail.com

Українці непереможні, коли об’єднуються. Дивись, як волонтери будують дім для великої родини з Маріуполя.

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