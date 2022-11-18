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Однією ракетою залишили дітей без садочка — збір на відновлення дошкільного закладу в Києві

Єгор Ромахло 18 Листопада 2022, 21:00

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