Одной ракетой оставили детей без садика — сбор на восстановление дошкольного учреждения в Киеве

В мае во время одного из рашистских обстрелов столицы взрывной волной задело дошкольное учреждение. До войны там работали и с обычными малышами, и с детьми с инклюзией.

В здании вылетели почти все стекла и двери. К счастью, в момент прилета здесь была только охрана. Никто не пострадал. Но сильные повреждения получил садик внутри.

Восстанавливать заведение взялись волонтеры. Заменять в здании нужно практически все окна, ремонтировать систему отопления. С мая удалось собрать на ремонт только одной небольшой группы.

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Руководство садика после восстановления планирует организовать здесь центр семьи, чтобы в перспективе помогать еще и психологически пострадавшим от войны деткам и консультировать их родителей.

Но на реализацию планов нужны средства, которых сейчас нет. Ущерб оценивается в миллионы гривен. Поэтому без сбора денег не обойтись.

Открытие садика ускорит даже малейший вклад. Приобщиться к доброму делу можно донатами в благотворительный фонд Заново, который занимается этим проектом.

Реквизиты:

Код ЄДРПОУ: 44659830

IBAN: UA933052990000026007035021209 (UAH)

UA513052990000026003005028537 (USD)

UA133052990000026005015025294 (EUR)

PayPal: renovate.charitable@gmail.com

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